18 мая ДЛТ откроет первый Bag Market, который соберет самые модные сумки сезона в одном пространстве. 25 брендов, в том числе Burberry, Eugenia Kim, Marc Jacobs, Michael Kors и Furla, представят актуальные рюкзаки, тоуты, клатчи и шопперы. При этом некоторые марки подготовили подарки для покупателей: Coccinelle — визитницы, Tory Burch — портмоне, Moschino — зонты. Определиться с моделью поможет стилист «Модного приговора», шопинг-консультант и блогер Марианна Елисеева.

Там же можно будет персонализировать сумку рисунками или собственными инициалами — все под dj-сет от Mironov и звон бокалов с домашними лимонадами.