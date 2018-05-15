Российский бренд I AM Studio открывает первый магазин в Петербурге
Поклонницам московского бренда I AM Studio (а их в Петербурге много) больше не нужно заказывать одежду через интернет — дизайнер Дарья Самкович вместе с партнером Олегом Ворониным открывают первый магазин в ТРЦ «Галерея». Цветочные платья, перфекционистские костюмы, патриотичные футболки и нескучные рубашки для офиса, которые обожают Ксения Сочак, Ляйсан Утяшева и Эвелина Хромченко, будут продаваться на втором этаже торгового центра — рядом с крупнейшими представителями миддл-сегмента. Хотя Дарья относит свой бренд к категории «middle-up» и концепции «доступная роскошь» — коллекции I AM Studio идеальны для тех, кто «перерос» масс-маркет, но не готов платить за одежду с поиума.
Цены на вещи I AM Studio варьируются от 2800 до 3900 рублей за футболки, от 9500 до 15 700 рублей за жакеты, от 9600 до 22 900 рублей за платья и от 9850 до 24 900 рублей за пальто, при этом их качество ничуть не уступает одежде с Недель моды в Европе — ткани Даша привозит из Италии, Португалии, Франции, Германии и Турции, а отшивает их на фабриках в Москве. В течение недели после открытия магазина 19 мая вещи I AM Studio будут стоить на 10% дешевле.
Что: открытие магазина I AM Studio
Где: ТРЦ «Галерея», 2 этаж
Когда: 19 мая, с 16:00 до 21:00
Вход: свободный
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