Российский бренд I AM Studio открывает первый магазин в Петербурге

Цены на вещи I AM Studio варьируются от 2800 до 3900 рублей за футболки, от 9500 до 15 700 рублей за жакеты, от 9600 до 22 900 рублей за платья и от 9850 до 24 900 рублей за пальто, при этом их качество ничуть не уступает одежде с Недель моды в Европе — ткани Даша привозит из Италии, Португалии, Франции, Германии и Турции, а отшивает их на фабриках в Москве. В течение недели после открытия магазина 19 мая вещи I AM Studio будут стоить на 10% дешевле.