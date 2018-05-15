Что нужно знать о новой коллаборации Майли Сайрус и Converse?
15 мая стартовала продажа совместной коллекции Converse и Майли Сайрус: с блестящими во всех смыслах кедами и спортивными комплектами. Рассказываем, что нужно знать о самой жизнерадостной коллаборации этой весны.
Выбор бунтарей
Если говорить о самобытных героях современной поп-сцены, то первой на ум приходит Майли Сайрус: безбашенная девушка, которая может подстричься под ноль, поцеловаться с Мадонной на сцене и появиться на красной дорожке в платье, которое войдет в список «самых голых нарядов в истории». Неудивительно, что Converse и Майли нашли друг друга и появился тег #ConversexMiley. Марка всегда ратовала за самовыражение, отрицала банальность и глянцевую идеальность. Ровно таких же правил придерживается певица. «У Converse нет границ, – комментирует она, – Я всегда чувствовала между нами нечто общее еще и потому, что бренд является мультикультурным и при этом доступным».
Для всех
Это уже не первое сотрудничество певицы и известного бренда. В июне 2017 года Майли стала лицом кампании Converse «Для всех», которая поддерживала молодых людей, свободных от предрассудков, и говорила о том, что независимо от пола, сексуальной ориентации и идентичности, каждый человек свободен и имеет право быть тем, кем он является. Эти принципы полностью соответствуют принципам благотворительного фонда Майли Сайрус The Happy Hippie Foundation, который помогает молодым людям в сложной жизненной ситуации.
Новая коллекция снова подчеркивает важность этих идей и Майли говорит о ней так: «Без привязки к возрасту, полу, ориентации – я сделала коллекцию для всех».
Небанальная повседневность
Майли подчеркивает, что на создание этой коллекции ее вдохновили фанаты: «Я думала о своих поклонниках, которые живут в моем сердце при создании коллекции. Вдохновением для создания дизайна послужила любовь поклонников к моему творчеству и моя ответная любовь к ним». Именно поэтому некоторые из них снялись в рекламной кампании, автором которой стала знаменитая Эллен фон Унверт. Снимки получились такими же жизнерадостными и яркими, как и сама коллекция, которая стала абсолютным отражением внутреннего мира Майли, а ее слоган можно сформулировать так: сочетание эклектичного дизайна в повседневной одежде.
Из чего состоит коллекция?
В коллекцию Converse x Miley Cyrus вошли прозрачные жакеты и брюки, спортивные костюмы, футболки, рюкзаки и носки. Вещи украшены глиттером и принтом пейсли (он же «турецкие огурцы»), который обычно можно встретить на классических банданах. На фотографиях из рекламной кампании видно, что жизнерадостные комплекты одинаково хорошо смотрятся на девушках и парнях, при этом подчеркивая индивидуальность каждого.
Но главная вещь в коллаборации, конечно, кеды. Майли взяла за основу классические Chuck Taylor All Star, поставила их на платформу, перекрасила подошву в серебряный и розовый цвета, щедро посыпала блестками и пейсли. Даже в таком смелом оформлении знаменитые кеды не утратили практичности – их по-прежнему можно носить со всем и везде: на прогулку, в офис или зажигать в них на летних вечеринках (особенно кинематографично, судя по кадрам рекламной кампании, кеды смотрятся в свете диско-шара).
Где и когда покупать?
Коллекция Converse x Miley Cyrus появится в избранных российских магазинах и официальном онлайн-магазине amersport.ru с 15 мая. Цены: от 2000 рублей за футболку, кеды Chuck Taylor All Star из коллаборации от 3000 рублей.
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