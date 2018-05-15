Для всех

Это уже не первое сотрудничество певицы и известного бренда. В июне 2017 года Майли стала лицом кампании Converse «Для всех», которая поддерживала молодых людей, свободных от предрассудков, и говорила о том, что независимо от пола, сексуальной ориентации и идентичности, каждый человек свободен и имеет право быть тем, кем он является. Эти принципы полностью соответствуют принципам благотворительного фонда Майли Сайрус The Happy Hippie Foundation, который помогает молодым людям в сложной жизненной ситуации.

Новая коллекция снова подчеркивает важность этих идей и Майли говорит о ней так: «Без привязки к возрасту, полу, ориентации – я сделала коллекцию для всех».