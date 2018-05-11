Сумки-талисманы и обувь с «огоньком» в новой рекламной кампании Prada

Prada показали кампейн женской коллекции pre-fall, снятой фотографом Вилли Вандерперре в заводских помещениях Prada Warehouse в Милане. Знаковые вещи линейки — например, брелоки-роботы и переизданные босоножки с пламенем — стали граффити на неоновых вывесках и деревянных ящиках, но в центре внимание были другие модные элементы — вместительные сумки с динозаврами, нейлоновые панамы, ботильоны-чулки, оверсайз-костюмы из неопрена и бейджики с фотографиями моделей из кампании — Крис Грикайте, Фрэн Саммерс и Анок Яй.