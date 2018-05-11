Сумки-талисманы и обувь с «огоньком» в новой рекламной кампании Prada
Prada показали кампейн женской коллекции pre-fall, снятой фотографом Вилли Вандерперре в заводских помещениях Prada Warehouse в Милане. Знаковые вещи линейки — например, брелоки-роботы и переизданные босоножки с пламенем — стали граффити на неоновых вывесках и деревянных ящиках, но в центре внимание были другие модные элементы — вместительные сумки с динозаврами, нейлоновые панамы, ботильоны-чулки, оверсайз-костюмы из неопрена и бейджики с фотографиями моделей из кампании — Крис Грикайте, Фрэн Саммерс и Анок Яй.
Бренд продолжает пропагандировать «дружбу» реальности и новых технологий — и не только через футуристичную фотосессию. На показ весенне-летней коллекции Prada была приглашена виртуальная модель Микела Соуса, которая на протяжении всего шоу постила «сториз» в жакетах, рубашках и кроссовках марки.
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