Сумка в юбке, куртка с принтами Энди Уорхола и еще 26 самых модных вещей на май

Итальянские мастера мужской одежды из марки Canali задумали сезон для тех, кому не сидится на месте. Они смягчили крой деловых костюмов, придумали немнущиеся тренчи и ветровки, а также новый вид ткани из ультратонкой шерсти. Теперь пиджакам и брюкам не страшны ни складки, ни брызги, ни перепады погоды: с эластичной поверхности с пропиткой капли скатываются сами собой. Но главное — это роскошные цвета: васильковые пальто, оливковые джемперы из кашемира и желтые куртки необходимо сочетать друг с другом! (Canali)