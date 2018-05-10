Сумка в юбке, куртка с принтами Энди Уорхола и еще 26 самых модных вещей на май
Директор отдела моды Ксения Гощицкая убеждена, что летний сезон уже наступил: полосатые сумки, босоножки и шлепанцы она собирается носить весь май.
Вместительный тоут с мексиканскими мотивами из самой феминистской коллекции Марии Грации Кьюри намекает: женщина все может сама — в том числе унести. (Dior)
Мюли Prada, как обычно, не то, чем кажутся. Несмотря на кокетливый kitten heel, нос туфли оборачивается хищным тигром, а на банте оказывается принт из феминистичного комикса американки Трины Роббинс, одной из восьми художниц, приглашенных для работы над летней коллекцией. Так адепт концепции арт плюс фэшн Миучча Прада превращает вещи в арт-объекты. Срочно в коллекцию! (Prada)
В новой модели Blakely от MICHAEL Michael Kors поместится вся ваша жизнь, а сама сумка может превратиться в ридикюль, задумай вы снять ремень и застегнуть боковые молнии. (ТРЦ «Галерея»)
Датский дизайнер и создательница одноименной марки Астрид Андерсен в летней коллекции отправляет баскетболиста на сафари: нежнейшие цветочные росписи на фисташковом шелке собраны в комбинезоны, худи и накидки-халаты. (Au Pont Rouge)
Искренне поздравляем Вирджила Абло с назначением на пост креативного директора мужской линии Louis Vuitton и благодарим за актуальную коллаборацию Off-White с Jimmy Choo: он догадался обернуть шелковые лодочки в прозрачный пластик. Вы видели что-то идеальнее для нашей весны? Мы — нет! (ДЛТ)
Плиссированное платье из денима Paolo Casalini обречено стать вашим любимым на весну: с каблуком и контрастным поясом — в театр, с кедами — на велосипед. (Paolo Casalini)
Как, у вас еще нет тренча? Немедленно в Gerard Darel — французы разбираются в них как никто: плотный бежевый хлопок с минималистичной черной прострочкой по манжетам и погонам — не благодарите! (Gerard Darel)
Двубортный костюм василькового цвета Kiton из шерстяного крепа — самый безупречный вариант для стремительно надвигающегося Экономического форума. (Kiton)
Новая рекламная кампания Intimissimi воспевает сильную женщину: на роль муз сезона весна-лето назначены топ-модель Жизель Бундхен и фэшн-блогер Кьяра Ферраньи. Ломая стереотипы о съемках нижнего белья, девушки позируют в шелковых топах и брюках, потому что ценнее всего то, что скрыто, будь это внутренний стержень, талант или изумительный бра. Тем более что коллекция кружевных бюстгальтеров пополнилась моделями Eleonora и Giorgia в новых цветах. (ТРЦ «Галерея»,)
Сумка Chanel нарядилась в дождевик — и мы были бы тоже не прочь: отделка из черной кожи, принты камелии и логотипа дома, плюс фирменная позолоченная цепь. Носить даже под ослепительным солнцем! (Chanel)
Креативный директор Calvin Klein 205W39NYC Раф Симонс несет искусство в массы: летний сезон он подготовил совместно с Фондом Энди Уорхола, добившись разрешения печатать принты художника на одежде. Мы выбрали «Аварию серебристой машины (двойная катастрофа)» 1963 года на белого цвета джинсах и куртке. (nevsky 152)
В честь Года футбола в России в Tom Tailor выпустили капсульную коллекцию футболок и свитшотов, которая необходима каждому болельщику. Что наша жизнь? Игра! (ТРЦ «Галерея»)
Из свободных пиджаков и белоснежных рубашек дизайнера марки Mosqueena Наташи Скрибо легко собрать правильный базовый гардероб, гвоздем которого станут алый костюм и белоснежный тренчкот. (Mosqueena)
Белоснежные слипоны Jog Dog, расшитые нежно-голубыми пайетками, всем хороши — белая подошва не испортит яхтенные доски, а тем, у кого морская болезнь, прописываем носить их с джинсами на твердой земле. (jogdog.com)
В новой мужской коллекции петербургского бренда Math-Studios — прозрачные водолазки, худи и брюки пыльного розового цвета, шелковые бомберы. И знаете, парням такое очень идет. (JNBY)
В летней коллекции Giovanni Fabiani мы выбрали босоножки из металлизированной кожи. С помощью специальной обработки у мастеров марки получились удивительные оттенки: пудровый, матовый золотой и медный. Будем носить с гольфами и носками с люрексом, чтобы сияло все! (Rendez-Vous)
Итальянские мастера мужской одежды из марки Canali задумали сезон для тех, кому не сидится на месте. Они смягчили крой деловых костюмов, придумали немнущиеся тренчи и ветровки, а также новый вид ткани из ультратонкой шерсти. Теперь пиджакам и брюкам не страшны ни складки, ни брызги, ни перепады погоды: с эластичной поверхности с пропиткой капли скатываются сами собой. Но главное — это роскошные цвета: васильковые пальто, оливковые джемперы из кашемира и желтые куртки необходимо сочетать друг с другом! (Canali)
Дизайнер Франко Дзанеллато решил, что сезон должен быть предельно оптимистичным, и выпустил культовую модель сумки Nina в мягкой парусине в яркую широкую полоску, напоминающую зонтики от солнца на пляжах Позитано. Носить такую показано даже вдали от курортов — с белыми костюмами или голубыми джинсами. («Кашемир и Шелк»)
«Max Mara впадает в Эгейское море» — так можно озаглавить коллажную коллаборацию бренда с миланским фотографом Миколь Саббадини: с островов Греции списаны белый, голубой и коралловый. (ТРК «Европолис»)
Плиссированную горчичную юбку Falconeri из тонкого кашемира будем носить с босоножками на высоком каблуке и золотыми носками из Calzedonia. Верх — тонкий шерстяной джемпер с воротом, разумеется. (ТРЦ «Галерея»)
Над запуском линии Indigo датские специалисты из Ecco трудились не один месяц — они придумали особенную технику окрашивания кожи, дающую полный спектр оттенков темно-синего «джинсового» цвета. Остается только найти свою пару. (ТРЦ «Галерея»)
Ким Джонс из Louis Vuitton понял тренд на затейливую обувь так: мюли Honolulu с верхом из кожи Monogram он украсил лентой на липучке со светоотражающим логотипом и установил конструкцию на подошву из дерева, прошив ее для надежности бирюзовыми металлическими заклепками. (Louis Vuitton)
Мастера Henderson разработали коллекцию торжественных костюмов — и темно-синий двубортный блейзер из тонкой шерсти с лацканами и золотыми пуговицами просто безупречен. Для усиления эффекта рекомендуем услугу Su Misura — во флагманском салоне портной сошьет его по вашим меркам. (ТРЦ «Галерея»)
Французы Cop.Copine утверждают, что вдохновились архитектурой и природой. Мы верим: у первой они взяли лаконичные силуэты, у второй — все градации зелени мха и ультрамарин морской лагуны. (ТРК «Европолис»)
Текст: Ксения Гощицкая
Фото: архивы пресс-служб
Комментарии (0)
Авторизуйтесь
чтобы оставить комментарий.