Футуристичные шапки-ушанки и кожаные футболки на лето в новой коллекции Prada Resort
Prada в Нью-Йорке! Показ круизной коллекции бренда прошел на исторической Фортепианной фабрике на Манхэттене. Вместо кюлотов, сарафанов и футболок на лето Миучча Прада показала кожаные тотал-луки, бархатные темно-коричневые пальто, брючные костюмы из плотной ткани и разноцветные утепленные бадлоны (явно не для жары). Но главной вещью с показа была дутая шапка-ушанка, которая появилась на голове практически каждой модели: видимо, в этот раз круиз ожидается по Волге и Енисею.
Об этом говорит и отсутствие загара у девушек с шоу: аристократичная бледнота — новый бьюти-тренд сезона. Подчеркнуть его призваны мини-юбки (с глиттером, олдскульным ремнем или рюшами), короткие платья (с лучшей, на наш взгляд, версией цветочного принта) и классические остроносые лодочки — точь-в-точь как у self-made women с Манхэттена.
Фото: vogue.com
Комментарии (0)
Авторизуйтесь
чтобы оставить комментарий.