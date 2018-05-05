Футуристичные шапки-ушанки и кожаные футболки на лето в новой коллекции Prada Resort

Prada в Нью-Йорке! Показ круизной коллекции бренда прошел на исторической Фортепианной фабрике на Манхэттене. Вместо кюлотов, сарафанов и футболок на лето Миучча Прада показала кожаные тотал-луки, бархатные темно-коричневые пальто, брючные костюмы из плотной ткани и разноцветные утепленные бадлоны (явно не для жары). Но главной вещью с показа была дутая шапка-ушанка, которая появилась на голове практически каждой модели: видимо, в этот раз круиз ожидается по Волге и Енисею.