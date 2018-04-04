Тренчкоты на весну и футболки для студентов ФИНЭКа в новой коллекции мужской марки MATH

Бренд MATH выпустил мужскую коллекцию на весну — с тренчкотами-безрукавками, анораком пастельного оттенка, узорчатым бомбером, black-tie костюмом и футболкой «Математика». Марка из Петербурга продолжает рушить гендерные стереотипы о том, что мужчине нельзя носить розовое, обтягивающее и совершенно прозрачное. Модель нового лукбука Антон Чупуштанов протестировал вещи на себе, замешав топ с классическим пиджаком, а широкие шорты с носками нежно-бирюзового цвета.