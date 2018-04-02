От хрустального клатча до футболки с автографом Наоми Кэмпбелл: 25 главных фэшн-покупок весны
Директор отдела моды Ксения Гощицкая сдает весенний улов: рыбы мечты — прозрачные клатчи, шоперы с принтами Уильяма Морриса и сумки с шипами и комиксами.
Вместительный рюкзак с принтом в виде гоночного флага уже коллекционная редкость: модель Джиджи Хадид и дизайнер Томми Хилфигер объявили четвертую коллаборацию последней. («Галерея»)
В Intimissimi опять дают такие халаты, что жаль прятать их от глаз общественности. Нежный голубой в распустившихся розах будем носить с белой футболкой и джинсами. («Галерея»)
Сумку Elektra Миучча Прада назвала в честь супергероини, а украсила комиксами лондонской художницы Бриджит Эльвы. Получился, как всегда у Prada, настоящий арт-объект. (Prada)
Обнаружен способ наконец-то начать заниматься спортом: коллекция Sportalm настолько хороша, что немедленно хочется выгуливать ее на тренировку. Ну или хотя бы красиво полежать на коврике! (Sportalm)
Дизайнеры Laurel придумали тонкий ход для тех, кто никак не решится на интенсивный тигровый принт, и разместили на джемперах безопасного черно-белого хищника с японских гравюр. (Laurel)
Дизайнер Джонатан Андерсон напечатал на сумках подведомственной ему марки Loewe принты прерафаэлита Уильяма Морриса. Арт плюс фэшн наконец-то превратился в универсальную формулу. (Concept store nevsky 152)
Лучший вариант юбки миди с правильной длиной до середины икры и шелковым плиссе мы нашли у Markus Lupfer. Носить такую — с однотонным трикотажем марки и поясом из жемчужин и перьев. («Кенгуру»)
Николя Гескьер ловко доказал, что иногда форма важнее содержания: сумку Louis Vuitton он превратил в компактный куб со знаковым принтом Monogram. (Louis Vuitton)
Восточный удар: польский бренд Magda Butrym всего за несколько сезонов стал мегахитом. Особенно хороши рюши и воланы — рукава и подолы асимметричных платьев присборены именно так, как нужно настоящим фэшиониста. (DayNight)
Глубокий синий, нежно-голубой и кипенно-белый — замшевые ботинки Zilli демонстрируют предельно художественную версию переходов оттенков. (Zilli)
В Brunello Cucinelli мастерски обыграли классику и спорт: пудровые, песочные и лавандовые ткани самого строгого толка собрали в кэжуальные пиджаки, брюки и джемперы. (Brunello Cucinelli)
Креативный директор Geox Эрнесто Эспозито собрал все самые сочные краски с картин Фриды Кало, посвятив художнице летнюю лимитированную коллекцию. Расшитые камнями босоножки на полосатой танкетке, эспадрильи оттенка кактуса и сабо, сшитые из плотной ткани, как будто впитали раскаленный воздух Мехико и прямо-таки брызжут бескомпромиссным цветом. В северных широтах такие просто обязательны, хотя бы в качестве профилактики авитаминоза. («Галерея»)
Ветровка Gerard Darel талантливо прикидывается шелковым платком, а мы и рады: этой весной нет ничего класснее геометричного принта. (Gerard Darel)
Куртку Swiss Cross швейцарского бренда мужской одежды Strellson самого актуального в сезоне цвета хаки можно носить даже с деловым костюмом. Кстати, в накладном кармане бонусом спрятан офицерский нож. (Strellson)
Придется хорошо подумать, что именно положить в прозрачный минодьер Chanel: его хрустальность диктует вещам предельную эстетичность. Мы будем носить в нем помаду и пудреницу. Тоже от Chanel, разумеется. (Chanel)
В новой коллекции Юлии Матвиенко и Валентины Крупник хулиганские фуксия, ослепительный синий и ярко-желтый собраны в классические силуэты: макси-платья, свободные пиджаки и юбки, напоминающие часть тренчкота. (JM Studio)
Мы колдуем скорую весну, потому что держать кожаные шлепанцы Baldinini с обязательным золотым логотипом в шкафу — преступление. (Baldinini)
Шелковые блузы цвета лаванды под лаймовое платье-сорочку — в Paolo Casalini знают толк в сочетаниях наступающего лета. (Paolo Casalini)
Торжественное макси или динамичное мини, открытая спина или глубокое декольте, шлейф или фата — поиски правильного свадебного платья перестали быть адскими муками. Все возможные ангельские варианты предусмотрели портные Topaza Pella. («Владимирский пассаж»)
Крокодиловые монки, беговые кроссовки, лоферы инопланетного цвета и «казаки» на шпильке — двадцать пять моделей от брендов, представленных в NO ONE, украшены логотипом компании в честь юбилея. Обувь разрабатывали всей Италией: помимо самих марок Casadei, AGL, Fabi над капсульной коллекцией трудился художник Леонардо Д’Аутилио. Как и положено, праздничная капсульная линия получилась очень торжественной, даже кеды оказались расписаны пчелами и змеями. (noone.ru)
Итальянский кашемир Falconeri идеален для истеричной русской весны: он комфортен и в десять градусов мороза, и в пятнадцать тепла. Свитеры в перламутровом, голубом, антрацитовом и песочном оттенках будто с флорентийских фресок мы будем носить с широкими джинсами и свободными блейзерами изо льна и хлопка. («Галерея»)
Коллекция сумок Henderson из синей канвы с кожаными вставками — идеальный попутчик. Во-первых, можно одновременно взять рюкзак, портфель и небольшую кросс-боди, что очень, очень модно в сезоне. Во-вторых, сумки имеют специальную защиту RFID (система радиочастотной идентификации), которая блокирует бесконтактную передачу данных и сохраняет от кражи персональную информацию на банковской карте или телефоне. В-третьих, все они предельно эргономичны: собрать в багаж получится все самое необходимое и даже больше. («Галерея»)
Мы нашли идеальную пару летних кроссовок! Белоснежные ECCO не только составят пару любому предмету гардероба — от тренча до смокинга, но и буквально напичканы новейшими технологиями: система Fluidform отвечает за амортизацию и снижение нагрузки на стопы, а Flexure позволяет подошве сгибаться во всех направлениях. («Галерея»)
Текст: Ксения Гощицкая, Алина Малютина
Фото: архивы пресс-служб
Комментарии (0)
Авторизуйтесь
чтобы оставить комментарий.