От хрустального клатча до футболки с автографом Наоми Кэмпбелл: 25 главных фэшн-покупок весны

Креативный директор Geox Эрнесто Эспозито собрал все самые сочные краски с картин Фриды Кало, посвятив художнице летнюю лимитированную коллекцию. Расшитые камнями босоножки на полосатой танкетке, эспад­рильи оттенка кактуса и сабо, сшитые из плотной ткани, как будто впитали раскаленный воздух Мехико и прямо-таки брызжут бескомпромиссным цветом. В северных широтах такие просто обязательны, хотя бы в качестве профилактики авитаминоза. («Галерея»)