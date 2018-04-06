Что покупать в магазине Under Armour в «Галерее»

Существует множество мотивирующих блогов, инстаграм-аккаунтов и даже книг о том, как заставить себя перейти от мыслей к действию — и выйти на простую пробежку. Этим самым пинком может стать новая экипировка, в которой чувствуешь себя профессиональным спортсменом, вне зависимости от физической подготовки. Футболки Under Armour с технологией Microthread мгновенно сохнут, не растягиваются и не натирают, в тайтсах не жарко летом и не холодно осенью, специальные бра обеспечивают хорошую поддержку, а куртки ColdGear Reactor, сшитые из ткани, которая адаптируется к уровню активности человека, не позволят отменить тренировку, даже если за окном минусовая температура. Хотя эта коллекция предназначена для зимних тренировок, в наших широтах она актуальна девять месяцев в году.

В исследовательской лаборатории Under Armour беспрерывно работают над технологичными новинками. Недавно, например, бренд представил беговые кроссовки HOVR с идеальным сочетанием амортизации и возврата энергии — чтобы, по сути, помогать бегунам чуть дольше находиться в фазе полета. Подошва из запатентованного пеноматериала поглощает часть удара, который приходится на стопу. Линейка состоит из двух моделей: это легчайшие Sonic, которые хороши для длительных пробежек, полумарафонов и марафонов, и стильные Phantom — благодаря всесторонней амортизации они идеально подойдут начинающим бегунам.

Баскетбольные кроссовки от Стефена Карри