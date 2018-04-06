Что покупать в магазине Under Armour в «Галерее»
В марте в ТРЦ «Галерея» открылся первый магазин Under Armour в Петербурге. Рассказываем, чем интересен этот бренд, как он изменил наши представления об экипировке для разных видов спорта и, конечно, за чем именно туда стоит отправиться.
Компания Under Armour была основана в начале девяностых годов — и сразу же бросила вызов гигантам рынка спортивной одежды, сделав акцент на высокотехнологичной одежде и обуви. Став самым быстрорастущим в сегменте, бренд стал поддерживать молодых спортсменов, которые упрямо пробиваются к победе. Сегодня с маркой сотрудничают первая афроамериканская прима-балерина Американского театра Мисти Коупленд, звезда НБА Стефен Карри, и даже самый титулованный спортсмен в истории Олимпийских игр пловец Майкл Фелпс. Мы тоже выбрали себе экипировку для всех видов тренировок.
Технологичные кроссовки, тайтсы и куртки для бега
Существует множество мотивирующих блогов, инстаграм-аккаунтов и даже книг о том, как заставить себя перейти от мыслей к действию — и выйти на простую пробежку. Этим самым пинком может стать новая экипировка, в которой чувствуешь себя профессиональным спортсменом, вне зависимости от физической подготовки. Футболки Under Armour с технологией Microthread мгновенно сохнут, не растягиваются и не натирают, в тайтсах не жарко летом и не холодно осенью, специальные бра обеспечивают хорошую поддержку, а куртки ColdGear Reactor, сшитые из ткани, которая адаптируется к уровню активности человека, не позволят отменить тренировку, даже если за окном минусовая температура. Хотя эта коллекция предназначена для зимних тренировок, в наших широтах она актуальна девять месяцев в году.
В исследовательской лаборатории Under Armour беспрерывно работают над технологичными новинками. Недавно, например, бренд представил беговые кроссовки HOVR с идеальным сочетанием амортизации и возврата энергии — чтобы, по сути, помогать бегунам чуть дольше находиться в фазе полета. Подошва из запатентованного пеноматериала поглощает часть удара, который приходится на стопу. Линейка состоит из двух моделей: это легчайшие Sonic, которые хороши для длительных пробежек, полумарафонов и марафонов, и стильные Phantom — благодаря всесторонней амортизации они идеально подойдут начинающим бегунам.
Баскетбольные кроссовки от Стефена Карри
Несколько лет назад Under Armour начал сотрудничество со звездой НБА Стефеном Карри. Кто, как ни чемпион лиги, который установил рекорд по количеству реализованных трехочковых попаданий, лучше других знает, какими должны быть кроссовки для отличной игры? Так и появились именные баскетбольные кроссовки Curry 1, потом Curry 2, Curry 3. Недавно вышла модель Curry 4, подошва которой обеспечивает сцепление с любой поверхностью и контролирует резкие и интенсивные движения. Кроме профессиональной обуви у Under Armour всегда можно найти форму для тренировок, сделанную по запатентованным маркой технологиями Heatgear и Iso-Chill: ткань регулирует влагообмен и температуру тела при любой погоде, а еще рассеивает избыточное тепло, создавая в меру охлаждающий эффект.
Все необходимое для тренировок в зале
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Футболка из совместной коллекции Under Armour и Дуэйна «Скалы» Джонсона
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Мужские кроссовки SpeedForm
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Бра со средним уровнем поддержки
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Бра со средним уровнем поддержки
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Женский кроссовки с технологией SpeedForm
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Легинсы для занятий в зале
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Шорты из совместной коллекции Under Armour и Дуэйна «Скалы» Джонсона
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Футболка с мотивирующей надписью
Какими должны быть идеальные кроссовки для тренировок в зале? Легкими, готовыми к резким движениям, не скользящими и плотно держащими стопу. Все эти характеристики воплощены в коллекции Speedform. Сокровище линейки — модель без швов и без шнурков, напоминающая слипоны.
Те, кто предпочитает функциональные тренировки, уже оценили коллекцию Project Rock, созданную в коллаборации со знаменитым рестлером Скалой Дуэйном Джонсоном. Как он говорит, путь к идеальному телу, обретение настоящей силы — это ряд трудных, иногда изнурительных шагов, благодаря которым ты с каждым днем становишься лучше. Футболки, майки, шорты, тайтсы из этой коллекции придают сил спортсменам: технологичные ткани помогают отводить тепло, быстро сохнут, создают охлаждающий эффект.
Обязательная вещь для женщин — спортивный бра. И даже неважно, чем вы занимаетесь — фитнесом, сквошем или йогой — вещь необходима при любой активности. Варьироваться может только поддержка бюстгальтера: для интенсивных силовых тренировок нужна максимальная, для йоги будет достаточно средней. Приятно, что в ассортименте можно найти идеальные леггинсы или капри под каждый из топов, причем придется еще поломать голову над тем, какую именно расцветку выбрать.
Обувь и водонепроницаемые куртки для трекинга и хайкинга
Правильные кроссовки — главный буфер между человеком и не всегда приветливыми тропами пересеченной местности. Среди изобретений Under Armour — модели линии Horizon, подошва которых следит за правильной постановкой стопы и смягчает нагрузку на позвоночник. RTT с шипами подойдут для длительных тренировок зимой, а легкие KTV — для весенних пробежек, например, вдоль Финского залива. Ботинки с превосходным сцеплением готовы служить любителям трекинга и хайкинга даже в мороз. Еще у Under Armour есть костюмы, сделанные по технологии Storm: они защищают от ветра, отталкивают снег и дождь. А что еще нужно трейлраннеру, который знает, что такое оказаться в лесу под проливным дождем?
Экипировка для долгих прогулок, толстовки, сумки и рюкзаки для жизни
Футболки на каждый день, толстовки, рюкзаки, спортивные сумки и кеды — простые вещи тоже могут быть технологичными, считают в Under Armour. Технологию HOVR, например, компания планирует использовать не только в беговых кроссовках, но и в повседневной обуви, рассчитанной на долгие прогулки, а запатентованный маркой флис используется в производстве толстовок, которые могут заменить свитер.
Самое важное, что удалось сделать бренду — это полностью стереть грань между спортивным и высокотехнологичным. Кроссовки только выглядят как просто кроссовки: в действительности за ними стоят дни, недели, месяцы исследовательских работ и испытаний в лабораториях компании. То же самое можно сказать про любую вещь марки: прежде чем мы наденем футболку или обувь для тренировок, десятки сотрудников Under Armour продумают в них каждую деталь. Так что всё, что остается делать нам — отправиться на тренировку под слоганом I WILL («Я буду»).
Адреса Under Armour в Петербурге:
Магазин: ТРЦ «Галерея», 3 этаж, +7 (495) 545-42-57, Лиговский пр., 30а.
Аутлет: Outlet Village Pulkovo, +7 (495) 545-42-57, доб. 2272
поселок Шушары, Пулковское шоссе, д.60, корп.1, литера М
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