Каллиграф из Петербурга Покрас Лампас сделал коллекцию для Reebok

«Я работаю в собственном направлении «Calligrafuturism», совмещая множество культурных отсылок, письменностей и стилей в разработанном мной алфавите. Так я вижу каллиграфию будущего — в гармонии со всеми культурами, прошлым и настоящим», — рассказывает о принтах Покрас. Купить его работы за демократичную цену можно в магазинах Reebok по всему миру и на сайте марки: леггинсы стоят 5390 рублей, мужская футболка — 2690 рублей, а спортивный топ — 3390 рублей.