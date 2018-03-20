Что покупать во второй коллекции UNIQLO и британского дизайнера Джонатана Андерсона?

Полосатые рубашки, платья из легкого хлопка, мужские и женские джинсы, чиносы песочного цвета, панамы из денима (самый модный аксессуар сезона!) и джемперы с чайками (хотя Петербургу привычнее бакланы) — все точь-в-точь как в романтичных ретро-лентах. 30 вещей с символикой обоих брендов и в разных оттенках можно без примерок складывать в чемодан и отправляться на родину Андерсона — в контрастный и атмосферный Белфаст.