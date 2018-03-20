Что покупать во второй коллекции UNIQLO и британского дизайнера Джонатана Андерсона?

Мы еще не дождались весну, а UNIQLO уже призывают лето: бренд показал все вещи из второй коллаборации с Джонатоном Андресоном, вдохновленной британскими пляжами и субкультурами 50-х.

  • Джемпер, 2999 рублей

  • Мужская куртка, 4999 рублей

  • Женская блуза, 2999 рублей

  • Мужское поло, 1999 рублей

  • Платье, 3999 рублей

Полосатые рубашки, платья из легкого хлопка, мужские и женские джинсы, чиносы песочного цвета, панамы из денима (самый модный аксессуар сезона!) и джемперы с чайками (хотя Петербургу привычнее бакланы) — все точь-в-точь как в романтичных ретро-лентах. 30 вещей с символикой обоих брендов и в разных оттенках можно без примерок складывать в чемодан и отправляться на родину Андерсона — в контрастный и атмосферный Белфаст. 

  • Женские джинсы, 2999 рублей

  • Мужские джинсы, 3999 рублей

  • Футболка, 1499 рублей

  • Футболка, 1499 рублей

  • Ветровка, 2999 рублей

  • Платье, 3999 рублей

  • Футболка, 1499 рублей

  • Мужская рубашка, 2999 рублей

  • Мужские шорты, 1999 рублей

  • Женские брюки, 2999 рублей

Продажи коллекции в онлайн и оффлайн-магазинах (в том числе и в Петербурге, в ТРЦ «Галерея») начнутся 19 апреля. Ветровки, сорочки, вместительные сумки и хулиганские полосатые носки будут стоить от 299 до 4999 рублей.

  • Сумка, 2999 рублей

  • Носки, 299 рублей

  • Женская блуза, 2999 рублей

  • Юбка, 3999 рублей

  • Юбка, 3999 рублей

  • Сумка, 3999 рублей

Комментарии (0)
Автор: Алина Малютина
Опубликовано:
Места: Uniqlo
Смотреть все Скрыть все

Комментарии (0)

Авторизуйтесь
чтобы оставить комментарий.

Наши проекты

Читайте также