Сумка из человеческих ребер и шуба с кандалами в новой коллекции Olga Chernoschekova

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«Градация образов идет от белого цвета к темному, от неиспорченного морального состояния человека к внутренней черноте. В первом луке присутствует белый мех, как символ чего-то чистого, девственного, и полосатая ткань, ассоциирующаяся с тюрьмой: так, доброта человека всегда заключена в его собственные рамки. На спине расположился принт со святой, держащей в руках сигарету, яблоко раздора и мозг с соломинкой для питья — это все символизм грехов, который пленит того самого чистого человека.

Во втором аутфите уже больше красного и черного — на белом мехе появляется «кровавая дыра» в области сердца, а ткань на брюках получает громкие лозунги: «Справедливость делает жестоким», «Воспитание делает двуликим», «Ум делает хитрым», «Власть делает насильником». Ближе к финальному, шестому образу, все это гипертрофируется и доводится до абсурда: черный тотал-лук как точка невозврата к непрочности, а аксессуары на цепях как пожизненное заключение самого себя».