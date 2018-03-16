Сумка из человеческих ребер и шуба с кандалами в новой коллекции Olga Chernoschekova
После годового молчания дизайнер из Петербурга и финалист нашего конкурса «Новые имена в дизайне» Ольга Чернощекова выпустила вторую полноценную коллекцию. В ней — шесть образов, которые можно носить в тотал-луке или разделить на отдельные хоррор-вещи. Рубашку с яблоком раздора, шубу с кровавой дырой на сердце, сумку из человеческих ребер и рюкзак с «подрезанными» крыльями девушка посвятила человеку, а точнее его боли, грехам и внутренней черноте.
Ольга Чернощекова
дизайнер
«Градация образов идет от белого цвета к темному, от неиспорченного морального состояния человека к внутренней черноте. В первом луке присутствует белый мех, как символ чего-то чистого, девственного, и полосатая ткань, ассоциирующаяся с тюрьмой: так, доброта человека всегда заключена в его собственные рамки. На спине расположился принт со святой, держащей в руках сигарету, яблоко раздора и мозг с соломинкой для питья — это все символизм грехов, который пленит того самого чистого человека.
Во втором аутфите уже больше красного и черного — на белом мехе появляется «кровавая дыра» в области сердца, а ткань на брюках получает громкие лозунги: «Справедливость делает жестоким», «Воспитание делает двуликим», «Ум делает хитрым», «Власть делает насильником». Ближе к финальному, шестому образу, все это гипертрофируется и доводится до абсурда: черный тотал-лук как точка невозврата к непрочности, а аксессуары на цепях как пожизненное заключение самого себя».
Ужасно красивая одежда и аксессуары уже продаются в шоу-руме Olga Chernoschekova на Большом проспекте В.О., 8. В нашем большом интервью дизайнер признавалась, что все вещи делает одна, без помощи команды, а о новой коллекции говорила: «Она будет заявкой на асоциальность с глубоким внутренним смыслом. Вещи и их элементы не будут бросаться в глаза — для меня важно, чтобы работу, в первую очередь, разглядели и поняли. На осмысление этой коллекции у меня ушел почти год, я приняла ошибки и многое поменяла».
Фото: Антон Пронин
Видео: Дмитрий Дутов
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