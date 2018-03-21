Алла Вербер, Дэвид Уилкинсон и еще 3 фэшн-авторитета рассказывают, как одеваться весной

фэшн-директор ЦУМа и ДЛТ

Абсолютные маст-хэвы весны: барочный шелковый бомбер Versace с принтами из архивов гениального Джанни, сумка-ридикюль Celine классической формы, напоминающая о 1940-х годах, туфли Balenciaga на комфортном мини-каблуке, яркий платок Gucci — универсальная statement-вещь. Носить с кепкой, можно повязать на шею, на руку или на сумку.

Какие марки появятся в ДЛТ в новом сезоне? Versace, Jacquemus, JW Anderson, Giorgio Armani, Heron Preston, Roland Mouret, Kendall + Kylie, Terekhov Girl.

Что с чем сочетать и, главное, как? Кепку с платком, как на последнем показе Vetements. Жакет с поясом или заправить его в брюки или юбку, как делают Saint Laurent, Balenciaga, Celine, Isabel Marant. Носить легкое платье-бюстье с брюками, как у Alexander McQueen.

Что вы присмотрели для себя? Приталенный жакет с пайетками Dolce & Gabbana — любая обладательница такого мгновенно станет героиней вечера. И туфли Sergio Rossi на удобном каблуке с открытой пяточкой и золотистой пряжкой — настоящая классика.

Самый-самый горячий аксессуар сезона? Сумка-сувенир Balenciaga с фотопринтами Парижа, Нью-Йорка, Токио.