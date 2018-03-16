7 недорогих, но эффектных способов выглядеть классно этой весной

С каждым сезоном мода становится все более демократичной: вместо шелковых поясов — ремни-изоленты, вместо бархатных ботфортов — резиновые галоши. Рассказываем, что дизайнеры придумали на этот раз, чтобы стиль стал доступен каждому.

  • Versace, осень-зима 2018/19

  • Albino Teodoro, осень-зима 2018/19 

  • Ashish, осень-зима 2018/19

  • Miu Miu, осень-зима 2018/19 

Голые ноги + гольфы

Призываем весну тотальным оголением (осторожно, игры с погодными катаклизмами могут быть опасны для вашего здоровья!): чтобы защитить ноги от обморожения, надеваем длинные гольфы или плотные носки. Versace комбинируют их с ботильонами на платформе, Ashish — с туфлями эпохи Людовика XIV, Miu Miu — с лакированными туфлями, а итальянцы из Albino Teodoro — с едва заметными босоножками. Берем с брендов пример и достаем из запасов клетчатые, кислотные и «говорящие» модели. Носки с надписью «Мамин negodjai-Папин samurai» в этом сезоне как нельзя кстати!

  • Chanel, осень-зима 2018/19

  • Moschino, осень-зима 2018/19

  • Roksanda, осень-зима 2018/19

  • Ann Demeulemeester, осень-зима 2018/19 

Платье + кожаные перчатки 

Самым популярным аксессуаром с прошедших Недель моды были длинные перчатки: у одних марок они синтезировались с бадлонами (и превращались в одну цельную вещь), а у других представали в самых экстремальных сочетаниях. Chanel разбавил ими консервативное кружевное платье, Moschino — образ в стиле Жаклин Кеннеди, а Ann Demeulemeester — гранжевое пальто.

  • Prada, весна-лето 2018

  • Prabal Gurung, весна-лето 2018 

  • Miu Miu, весна-лето 2018 

Консервативная одежда + узкие очки

Этой весной косплеим Тринити из «Матрицы» — лакированными плащами, черными тотал-луками и, конечно, узкими очками. Они едва прикрывают глаза и вряд ли спасут от солнца — но когда в Петербурге очки носили для функциональности, а не для красоты?

  • Chanel, весна-лето 2018 

  • Maison Margiela, весна-лето 2018

  • Off-White, весна-лето 2018 

Платье + аксессуары из пластика

Дождевик, купленный в переходе, можно не снимать после дождя — спускаем его на плечи, перевязываем ярким ремнем и ловим удивленные взгляды прохожих. Лучшим другом антипогодной вещи станет прозрачная сумка и туфли в пластике — дешево, футуристично и легализовано Martin Margiela, Off-White и самим Карлом Лагерфельдом.

  • Gucci, весна-лето 2018 

  • Marc Jacobs, весна-лето 2018

  • Miu Miu, весна-лето 2018

  • Zimmermann, весна-лето 2018 

Костюм + поясная сумка

Конкурентами поясных сумок стали клетчатые баулы и крошечные клатчи-медальоны, поэтому дизайнеры повышают их роль с помощью новых функций. Теперь они не только вальяжно висят на талии и освобождают руки для селфи, но и подпоясывают рубашки, барочные костюмы, спортивные комбезы и вечерние наряды.

  • Christian Dior, весна-лето 2018 

  • Tommy Hilfiger, весна-лето 2018

  • Calvin Klein, весна-лето 2018

  • Fenty x Puma, весна-лето 2018

Платье + кепка-козырек

Пора взяться за голову: из гигантского ассортимента ретро-шляп, полицейских фуражек и капоров для кемпинга выбираем пластмассовые козырьки как у Марии Шараповой и Каролины Возняцки. Стилем теннисисток вдохновляются Мария Грация Кьюри, Раф Симонс, Томми Хилфигер и Рианна, которая несколько сезонов подряд делает коллекции для спортивного бренда Puma.

  • John Galliano, весна-лето 2018

  • Burberry, весна-лето 2018 

  • Public School, весна-лето 2018 

  • Balenciaga, осень-зима 2018/19

Casual-образ + пакет 

Нет, мы не шутим: насчитали около 20 подиумных марок, которые теперь занимаются продажей пакетов. John Galliano призывает носить их с шелковыми платьями, Burberry делают пакеты из кожи, а Balenciaga разрисовывают полиэтилен картинками. Чисто русское комбо — положить в пакет пакеты и сочетать их по цвету с обувью.

  • Off-White (tsum.ru)

  • Christian Dior (Dior)

  • Gianvito Rossi (ДЛТ)

  • Miu Miu (Farfetch)

  • Calvin Klein, (nevsky152)

  • Saint Laurent (Farfetch) 

  • Alexander Wang (Very Concept Store)

Фото: vogue.com

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