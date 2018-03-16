7 недорогих, но эффектных способов выглядеть классно этой весной

Голые ноги + гольфы

Призываем весну тотальным оголением (осторожно, игры с погодными катаклизмами могут быть опасны для вашего здоровья!): чтобы защитить ноги от обморожения, надеваем длинные гольфы или плотные носки. Versace комбинируют их с ботильонами на платформе, Ashish — с туфлями эпохи Людовика XIV, Miu Miu — с лакированными туфлями, а итальянцы из Albino Teodoro — с едва заметными босоножками. Берем с брендов пример и достаем из запасов клетчатые, кислотные и «говорящие» модели. Носки с надписью «Мамин negodjai-Папин samurai» в этом сезоне как нельзя кстати!