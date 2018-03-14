35 теплых (и непромокаемых!) пальто на весну
Резкая смена погоды (еще недавно мы подбирали одежду для зверских морозов) заставляет постоянно перестраивать гардероб. Мы нашли три десятка пальто, плащей и дождевиков на все случаи жизни, в которых не только тепло и сухо, но еще и красиво.
В универмаги, бутики и интернет-магазины поступили долгожданные хиты с Недель моды: пальто-халат от Dries Van Noten, куртка строителя от Balenciaga, «пластиковый» плащ от Calvin Klein и ядерно-розовый удлиненный пиджак как у Донателлы Версаче. Даже Burberry переделали свой фирменный тренч в соответствии с трендами и уличной модой — теперь модель из фильма «Завтрак у Тиффани» и «Касабланка» украшена граффити и «татуировками».
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Парка Balenciaga, 170 834 рублей (Farfetch)
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Мужской плащ Befree, 2499 рублей (Befree)
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Мужское пальто Oh, My, 15 990 рублей (Au Pont Rouge)
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Женский тренч UNIQLO, 4999 рублей (UNIQLO)
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Женский плащ Prada, 57 993 рубля (Farfetch)
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Пальто Freedom Select, 18 000 рублей (Freedom Store)
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Мужской плащ E404, 6490 рублей («Отдел»)
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Пальто Max & Co, 31 500 рублей (Babochka)
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Мужская парка Tom Tailor, 6999 рублей (Tom Tailor)
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Дождевик Marni, 53 200 рублей (ДЛТ)
Русские марки не отстают: бренд из Петербурга SHU выпустил непромокаемые и демократичные парки, E404 — контрастные спортивные дождевики, Jana Segetti — архитектурные пальто бирюзового цвета (и предлагает носить их прямо на голое тело), а участники нашего конкурса «Новые имена в моде-2018» Freedom Select — мягкую и теплую верхнюю одежду, которую легко комбинировать с брюками, платьем и плиссированной легкой юбкой.
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Женский плащ Burberry, 144 800 рублей (Babochka)
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Полупальто Lacoste, 13 990 рублей (Lacoste)
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Мужской плащ MISBHV, 51 317 рублей (Farfetch)
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Парка Tommy Hilfiger, 32 990 рублей (Tommy Hilfiger)
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Женский плащ Isa Arfen, 4
ISA ARFEN 46 900
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Пальто Jana Segetti, 34 540 рублей (Jana Segetti)
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Мужской плащ UNIQLO, 7999 рублей (UNIQLO)
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Тренч Herno, 49 418 рублей (Herno)
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Мужской удлиненный бомбер Ritmika, 6790 рублей («Юность»)
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Пальто osome2some, 35 600 рублей (osome2some)
Пальто на холодное переменчивое время года — серьезная инвестиция в гардероб. Поэтому лучше купить сразу несколько недорогих моделей и менять их в зависимости от погодных катаклизмов. Недорогие плащи, парки и макинтоши мы нашли у брендов Tom Tailor, Befree и UNIQLO — последний комбинирует базовый дизайн с «умными» технологиями и выпускает вещи Blocktech с защитой от ветра, водонепроницаемостью и дышащей тканью. На покупке верхней одежды также позволяют сэкономить сезонные распродажи (да, они продолжаются!): Farfetch опустил цены до минимума и предложил носить винтажную одежду — пальто Yves Saint Laurent, Comme des Garcons, Jean Paul Gaultier и Pierre Cardin из архивных лимитированных коллекций.
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Женский плащ Calvin Klein, 233 300 рублей (Babochka)
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Пальто Escada, цена по запросу (Escada)
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Мужское пальто Burberry, 152 949 рублей (Farfetch)
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Пальто Evgrafova, 16 750 рублей (Freedom Store)
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Мужская парка Stussy, 7992 рубля («Отдел»)
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Пальто Otocyon, 15 300 рублей («Мыльная белка»)
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Пальто Urban Tiger, 9999 рублей (Au Pont Rouge)
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Пальто Befree, 4499 рублей (Befree)
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Пальто Versace, 128 500 рублей (ДЛТ)
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Дождевик Tommy Hilfiger, 19 990 рублей (Tommy Hilfiger)
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