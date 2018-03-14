35 теплых (и непромокаемых!) пальто на весну

Пальто на холодное переменчивое время года — серьезная инвестиция в гардероб. Поэтому лучше купить сразу несколько недорогих моделей и менять их в зависимости от погодных катаклизмов. Недорогие плащи, парки и макинтоши мы нашли у брендов Tom Tailor, Befree и UNIQLO — последний комбинирует базовый дизайн с «умными» технологиями и выпускает вещи Blocktech с защитой от ветра, водонепроницаемостью и дышащей тканью. На покупке верхней одежды также позволяют сэкономить сезонные распродажи (да, они продолжаются!): Farfetch опустил цены до минимума и предложил носить винтажную одежду — пальто Yves Saint Laurent, Comme des Garcons, Jean Paul Gaultier и Pierre Cardin из архивных лимитированных коллекций.