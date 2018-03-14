35 теплых (и непромокаемых!) пальто на весну

Резкая смена погоды (еще недавно мы подбирали одежду для зверских морозов) заставляет постоянно перестраивать гардероб. Мы нашли три десятка пальто, плащей и дождевиков на все случаи жизни, в которых не только тепло и сухо, но еще и красиво. 

  • Женское пальто Dries Van Noten, 87 950 рублей (ДЛТ)

  • Женский плащ Proenza Schouler, 16 238 рублей (Farfetch) 

  • Женское пальто Akhmadullina Dreams, 11 999 рублей (ТК «Невский Центр») 

  • Мужская куртка-трансформер SHU, 11 900 рублей (SHU) 

  • Женское пальто Escada, 121 500 рублей (ДЛТ)

В универмаги, бутики и интернет-магазины поступили долгожданные хиты с Недель моды: пальто-халат от Dries Van Noten, куртка строителя от Balenciaga, «пластиковый» плащ от Calvin Klein и ядерно-розовый удлиненный пиджак как у Донателлы Версаче. Даже Burberry переделали свой фирменный тренч в соответствии с трендами и уличной модой — теперь модель из фильма «Завтрак у Тиффани» и «Касабланка» украшена граффити и «татуировками».

  • Парка Balenciaga, 170 834 рублей (Farfetch)

     

  • Мужской плащ Befree, 2499 рублей (Befree) 

  • Мужское пальто Oh, My, 15 990 рублей (Au Pont Rouge)

  • Женский тренч UNIQLO, 4999 рублей (UNIQLO)

  • Женский плащ Prada, 57 993 рубля (Farfetch)

  • Пальто Freedom Select, 18 000 рублей (Freedom Store)

  • Мужской плащ E404, 6490 рублей («Отдел»)

  • Пальто Max & Co, 31 500 рублей (Babochka)

  • Мужская парка Tom Tailor, 6999 рублей (Tom Tailor)

  • Дождевик Marni, 53 200 рублей (ДЛТ)

Русские марки не отстают: бренд из Петербурга SHU выпустил непромокаемые и демократичные парки, E404 — контрастные спортивные дождевики, Jana Segetti — архитектурные пальто бирюзового цвета (и предлагает носить их прямо на голое тело), а участники нашего конкурса «Новые имена в моде-2018» Freedom Select — мягкую и теплую верхнюю одежду, которую легко комбинировать с брюками, платьем и плиссированной легкой юбкой. 

  • Женский плащ Burberry, 144 800 рублей (Babochka)

  • Полупальто Lacoste, 13 990 рублей (Lacoste)

  • Мужской плащ MISBHV, 51 317 рублей (Farfetch) 

  • Парка Tommy Hilfiger, 32 990 рублей (Tommy Hilfiger)

  • Женский плащ Isa Arfen, 4

    ISA ARFEN 46 900

  • Пальто Jana Segetti, 34 540 рублей (Jana Segetti)

  • Мужской плащ UNIQLO, 7999 рублей (UNIQLO)

  • Тренч Herno, 49 418 рублей (Herno)

  • Мужской удлиненный бомбер Ritmika, 6790 рублей («Юность»)

  • Пальто osome2some, 35 600 рублей (osome2some)

Пальто на холодное переменчивое время года — серьезная инвестиция в гардероб. Поэтому лучше купить сразу несколько недорогих моделей и менять их в зависимости от погодных катаклизмов. Недорогие плащи, парки и макинтоши мы нашли у брендов Tom Tailor, Befree и UNIQLO — последний комбинирует базовый дизайн с «умными» технологиями и выпускает вещи Blocktech с защитой от ветра, водонепроницаемостью и дышащей тканью. На покупке верхней одежды также позволяют сэкономить сезонные распродажи (да, они продолжаются!): Farfetch опустил цены до минимума и предложил носить винтажную одежду — пальто Yves Saint Laurent, Comme des Garcons, Jean Paul Gaultier и Pierre Cardin из архивных лимитированных коллекций.

  • Женский плащ Calvin Klein, 233 300 рублей (Babochka)

  • Пальто Escada, цена по запросу (Escada)

  • Мужское пальто Burberry, 152 949 рублей (Farfetch)

  • Пальто Evgrafova, 16 750 рублей (Freedom Store)

  • Мужская парка Stussy, 7992 рубля («Отдел»)

     

  • Пальто Otocyon, 15 300 рублей («Мыльная белка»)

  • Пальто Urban Tiger, 9999 рублей (Au Pont Rouge)

  • Пальто Befree, 4499 рублей (Befree)

     

  • Пальто Versace, 128 500 рублей (ДЛТ)

  • Дождевик Tommy Hilfiger, 19 990 рублей (Tommy Hilfiger)

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