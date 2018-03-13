«Сигаретные» худи, сумки в пол и пальто с пэчворком в новой коллекции DOKUCHAEVA

Для тех, кто не любит думать над сложными сочетаниями и наслаивать бадлон, костюм и коктейльное платье, дизайнер придумала «акцентные» вещи — например, носки с надписями «Disco», «Queen», «Only» и «Look at me» и брендированную толстовку DOKUCHAEVA Lights, оформленную в стилистике сигаретных пачек. Такие элементы точно сделают образ заметным — даже без их сочетания с юбкой из перьев, синим оверсайз-пиджаком, двубортным пальто с заниженной талией и розовым мужским костюмом.