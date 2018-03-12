Идеальные мужские костюмы, меховые митенки и носки с креветками в новой коллекции Artem Shumov
Одним из первых свою коллекцию на Mercedes-Benz Fashion Week Russia показал дизайнер из Петербурга и финалист нашего конкурса «Новые имена в дизайне-2013» Артем Шумов. Но посвятил он ее не родному краю, а Шанхаю, в котором живет, работает и преподает уже три года. К азиатской культуре отсылала музыка, под которую проходило шоу, а также перевязанные как кимоно рубашки, вышивка жженым жемчугом и иероглифы, небрежно нанесенные на лица моделей гуашью.
За основу коллекции взят традиционный мужской костюм, который Артем дополняет спортивными элементами (кальсонами со шнуровкой и беговыми кроссовками), играет с пропорциями (укорачивает пиджаки и режет брюки со стрелками) и раскрашивает во все цвета радуги (от «кирпичного» до оттенка киношного хромакея). В результате получается футуристичная одежда, которую может без стеснения (физического и душевного) позволить себе любой мужчина. А вот на комбинезоны, пушистые митенки, шарф с пэчворком и носки с креветками нужно еще решиться.
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