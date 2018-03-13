Футуризм, минимализм и другие тренды сезона в съемке Питера Линдберга для ЦУМа и ДЛТ

В свежем весенне-летнем кампейне для ДЛТ и ЦУМа знаменитый фотограф показал самые важные вещи на тех, кто их носит — на клиентах универмагов.

ЦУМ и ДЛТ доказали: чтобы сняться в модной рекламе, необязательно быть профессиональной моделью. В новом весенне-летнем кампейне универмагов появились их постоянные клиенты. На кастинге из тысячи желающих были выбраны семь девушек и двое парней: студенты, госслужащий, фрилансер, дизайнер-конструктор одежды и переводчик, которые предстали перед объективом великого Питера Линдберга, создателя феномена супермоделей 90-х.

Кампейн отображает главные тенденции наступившего сезона.
Платье с серебристыми пайетками от Oscar de la Renta и худи с капюшоном из металлизированной ткани — прямой намек на футуризм, вдохновленный достижениями Илона Маска и прослеживающийся в коллекциях практически всех ведущих дизайнеров. Монохромное платье от Dolce & Gabbana и брендированная футболка от Givenchy поддерживают яркий тренд на надписи, начавшийся еще в 90-х. Джинсовые тотал-луки из брюк Off-White и куртки Acne Studios делают героев похожими на актеров сериала «Беверли-Хиллз, 90210». А бланковые рубашки и однотонные жакеты возвращают нас к минимализму, который всегда практичнее и удобнее помпезного дресс-кода.

Питер Линдберг — единственный фотограф, который работал над календарем Pirelli четыре раза. Ему также приписывают создание феномена супермоделей 90-х — путем постоянных съемок с Наоми Кэмпбелл, Синди Кроуфорд, Линдой Евангелистой и Кристи Тарлингтон. Теперь 73-летний маэстро сотрудничает и с людьми «немодельных» параметров: демократизация моды и новые тенденции в фотоискусстве делают главными героями фэшн-проектов тех, кто носит конкретные бренды в реальности, а не только на рекламных плакатах.
Линдберг не единственный легендарный фотограф, работающий с ДЛТ и ЦУМом. Его предшественники — столь же знаменитые Грег Лотус, дуэт Mert & Marcus, Марк Сигал и Юрген Теллер. Но настолько смелый проект универмаг затеял, наверное, впервые.
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Автор: sobaka
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Места: ДЛТ
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