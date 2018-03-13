ЦУМ и ДЛТ доказали: чтобы сняться в модной рекламе, необязательно быть профессиональной моделью. В новом весенне-летнем кампейне универмагов появились их постоянные клиенты. На кастинге из тысячи желающих были выбраны семь девушек и двое парней: студенты, госслужащий, фрилансер, дизайнер-конструктор одежды и переводчик, которые предстали перед объективом великого Питера Линдберга, создателя феномена супермоделей 90-х.

Кампейн отображает главные тенденции наступившего сезона.

Платье с серебристыми пайетками от Oscar de la Renta и худи с капюшоном из металлизированной ткани — прямой намек на футуризм, вдохновленный достижениями Илона Маска и прослеживающийся в коллекциях практически всех ведущих дизайнеров. Монохромное платье от Dolce & Gabbana и брендированная футболка от Givenchy поддерживают яркий тренд на надписи, начавшийся еще в 90-х. Джинсовые тотал-луки из брюк Off-White и куртки Acne Studios делают героев похожими на актеров сериала «Беверли-Хиллз, 90210». А бланковые рубашки и однотонные жакеты возвращают нас к минимализму, который всегда практичнее и удобнее помпезного дресс-кода.