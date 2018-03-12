«Алиса в Стране чудес», азартные игры и минимализм в новой коллекции Vika Gazinskaya
Дизайнер Вика Газинская выпустила коллекцию на следующую осень — с теплыми контрастными свитерами, непромокаемыми тренчами, бесформенными кожаными куртками и наглухо застегнутыми меховыми пальто. Среди однотонных черно-красно-голубых вещей также есть футболки с принтами и двухцветные «платья-пирожные» — на этот раз Вика добавила в мудборд сказки Льюиса Кэрролла и образы антагонистов Алисы в Стране чудес и Червонной Королевы.
Одежду из новой коллекции уже «выгуляли» на парижской Неделе моды журналист Ксения Чилингарова, редактор журнала Harper’s Bazaar Russia Дарья Веледеева, стилист Аня Зиорова и сама Вика. В Петербурге бренд Vika Gazinskaya представлен в бутике Babochka на Невском проспекте.
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