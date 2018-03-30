Что читать, смотреть и носить этой весной? Советует редакция «Собака.ru»

продюсер

«Броши-журавли победителя нашего конкурса «Новые имена в дизайне — 2016» Олеси Шиповской разлетаются моментально, так что лучше делать предзаказ в @studionebo. И никаких синиц в руках, зачем нам эти полумеры? По мне, так сияющая птица на полгруди стоит того, чтобы ждать.

И наконец-то придумали «фейстюн» в стике: говорят, если нужно убрать лишний блеск на лице не только на фото в инстаграме, но и для жизни, малыш Givenchy Mat & Blur Touch справляется на раз».