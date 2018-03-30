Что читать, смотреть и носить этой весной? Советует редакция «Собака.ru»

Дорогая редакция решила приукраситься, принарядиться и во всей красоте отправиться на главные премьеры и выставки весны.

  • Сумка Louis Vuitton

  • Celine 

  • Nina Donis 

  • Celine

Яна Милорадовская

главный редактор 

«Изменяю обожаемому Dries Van Noten с предпоследней коллекцией Фиби Файло для Celine, платьями Nina Donis и сумкой-цветником Louis Vuitton. А любимого дизайнера посмотрю в кино: в российский прокат как раз вышла документалка «Дрис Ван Нотен» — великая красота!».

  • Туфли из коллаборации Jimmy Choo X Off-White

  • Шуба Prada

Ксения Гощицкая

директор отдела моды и искусства

«В марте мне необходимы розовый пиджак из страусиных перьев Prada, прозрачные туфли-конфеты из коллаборации Off-White и Jimmy Choo, а также дневники художников Евгения Лансере и Леона Бакста».

  • Кроссовки Hoka One One

Игорь Можейко

арт-директор 

«Космически красивые и надежные французы Hoka One One для быстрого перемещения по неровностям планеты берегут ноги и провоцируют на путешествия и безумства».

  • Очки Dolce & Gabbana 

Саша Карпова

редактор светской хроники

«Самый громкий блокбастер весны — это выставка Ильи и Эмилии Кабаковых «В будущее возьмут не всех», которая откроется 21 апреля в Главном штабе. Смотреть проект главных концептуалистов страны нельзя абы как, по­этому для появления на вернисаже обязательно обзаведусь очками Dolce & Gabbana. По ним легко будет считываться моя симпатия к работам художников!».

  • Кольцо Chanel 

  • Серьги Oscar de la Renta 

Алла Шарандина

бьюти-редактор

«Весна — это компромисс. Чтобы сразу подманить лето, собираюсь обмахиваться листьями пальмы. Начну с маленьких, из тонкой африканской рафии на клипсах Oscar de la Renta, а продолжу весенним кольцом Chanel».

  • Брошь Nebo 

  • Стик Givenchy Mat & Blur Touch 

Кристина Шибаева

продюсер

«Броши-журавли победителя нашего конкурса «Новые имена в дизайне — 2016» Олеси Шиповской разлетаются моментально, так что лучше делать предзаказ в @studionebo. И никаких синиц в руках, зачем нам эти полумеры? По мне, так сияющая птица на полгруди стоит того, чтобы ждать.
И наконец-то придумали «фейстюн» в стике: говорят, если нужно убрать лишний блеск на лице не только на фото в инстаграме, но и для жизни, малыш Givenchy Mat & Blur Touch справляется на раз».

  • Перчатки Gucci

  • Платок Dior 

Алина Малютина

редактор рубрики «Мода»

«Полупрозрачные перчатки Gucci с «татуировками» не спасут от холода, но точно пригодятся для стилизации лука, так же как и яркий платок Dior».

  • Книга «Разговоры об искусстве», Александр Боровский

Алена Анисимова

редактор рубрики «Город. Культура»

«Тем, кто освоил «Историю искусства для собак» Боровского, пора переходить на взрослые книги Александра Давидовича. «Разговоры об искусстве» также понятны, что называется, каждой собаке и еще более увлекательны, потому что автобиографичны».

  • Серьги Avgvst Jewelry

Виктория Пятыгина

редакционный директор

«Ради идеальной геометрии новых серег Avgvst Jewelry я готова вспомнить и сумму квадратов катетов, и пи квадрат. В украшения пионера русского newelry Натальи Брянцевой влюбилась пять лет назад, когда у нее была всего одна коллекция (зато какая!) и коллеги из «Екб.Собака.ru» написали о первой победе Натальи в престижном профессиональном конкурсе — с тех пор список моих маст-хэвов они не покидают».

  • Сапоги Isabel Marant 

Жанна Галай

фоторедактор

«Сапоги для похода на концерт LP — 25 марта в клубе «A2» буду прыгать».

  • Серьги Marni 

  • Парфюм Folie a Plusieurs Le Cinema Olfactif

Ася Алисултанова

новостной редактор

«Флакон парфюма Folie a Plusieurs Le Cinema Olfactif воплощает мои главные увлечения — любовь к кино и поиск новых ольфакторных впечатлений. Парфюм вдохновлен культовым фильмом Микеланджело Антониони «Фотоувеличение», а в композицию аромата поэтично вписались игра реальности и вымысла, запах проявителя в темной комнате и картин, написанных маслом. А еще мечтаю о стейтмент-серьгах Marni, с помощью которых собираюсь сказать: "Хочу, чтобы этой весной бутоны распускались не только в парках Петербурга, но и у меня на ушах!"».

  • Кроссовки Prada

Катерина Резникова

редактор рубрики «ЗОЖ»

«Суперузкие очки амстердамской марки Blank выбираю не для защиты от весеннего солнца — они просто очень красивые! А в кроссовках Prada будет не страшна весенняя слякоть».

  • Ваза Fedor Toy 

Полина Хвостова

дизайнер

«Ваза от Fedor Toy для весенних праздничных букетов и для всего съедобного, что к цветам прилагается».

Анастасия Павленкова

редактор рубрики «Еда»

«Голосую не за объект, а за место! Наши друзья пивовары из AF Brew, коим мы во многом обязаны становлению крафтовой культуры в Петербурге, наконец обзавелись собственным производством с отличнейшим баром там же. И не где-нибудь — на Заводе имени Степана Разина 1790 года постройки, который сам по себе памятник промышленной архитектурной мысли. В баре AF Brew Taproom — сумасшедшие окна в пол, потрясающие воображение виды на пивоварню, двадцать кранов
оригинальнейшего пива — и это по заводским ценам!».

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Автор: Алина Малютина
Опубликовано:
Материал из номера: Март 2018
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