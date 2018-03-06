Эль Фаннинг, прически как в 80-х и модный алфавит на показе новой коллекции Miu Miu
Бренд Miu Miu уже давно работает с молодыми актрисами: в его кампейнах снимались старлетки Мия Гот, Стейси Мартин, Хейли Гейтс, Мэддисон Браун и сестры Фанниг. Младшая из них, 19-летняя Эль, сегодня открыла показ осенне-зимней коллекции марки, примерив роль модели вместе с коричневым пальто свободного кроя, лакированными полусапожками и шелковым голубым шарфом.
После нее на подиуме появились шоустопперы всех Недель моды: Адвоа Абоа, Джорджия Мэй Джаггер, Слик Вудс, Эди Кэмпбелл и 16-летняя дочь Синди Кроуфорд Кайя Гербер. Их образы Миучча Прада стилизовала под 80-е — с прическами как у Синди Лопер и Бонни Тайлер, мешковатыми платьями в горох, туфлями, надетыми вместе с плотными носками, джинсовыми тотал-луками и «оксфордскими» строгими кардиганами.
Сет-дизайн показа Miu Miu — монохромные портреты, выполненные маркером. На каждом нарисована буква алфавита, которая, по замыслу Миуччи, выражает определенное настроение и характер. Не исключаем, что скоро такими рисунками можно будет кастомизировать аксессуары бренда. А пока наслаждаемся стайлингом с показа — огромными «звездными» цепями, деконструированными шарфами, туфлями на высокой платформе и узкими, будто плавательными, очками.
Фото: vogue.com
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