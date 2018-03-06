Эль Фаннинг, прически как в 80-х и модный алфавит на показе новой коллекции Miu Miu

После нее на подиуме появились шоустопперы всех Недель моды: Адвоа Абоа, Джорджия Мэй Джаггер, Слик Вудс, Эди Кэмпбелл и 16-летняя дочь Синди Кроуфорд Кайя Гербер. Их образы Миучча Прада стилизовала под 80-е — с прическами как у Синди Лопер и Бонни Тайлер, мешковатыми платьями в горох, туфлями, надетыми вместе с плотными носками, джинсовыми тотал-луками и «оксфордскими» строгими кардиганами.