Сумка-полено, спортивный костюм и шуба-бомбер: Chanel показали новую коллекцию в лесу

Карл Лагерфельд, который четыре года назад предложил носить кроссовки с кутюрными платьями, теперь проделывает то же самое со спортивным костюмом. Синяя олимпийка и треники замешаны с классическим жакетом и ювелирными украшениями, а «мотоциклетные» митенки дополняют кожаный комплект. Кроме них, средствами стайлинга в коллекции служат золотые сапоги, брендированное колье, колготки с блестками и сумки-полено — сезонная альтернатива футуристичным кросс-боди и пластиковым пакетам с прошлых показов.