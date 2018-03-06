Сумка-полено, спортивный костюм и шуба-бомбер: Chanel показали новую коллекцию в лесу
Весенний сезон едва наступил, а Chanel уже напоминает, что осень близко. Новый показ французской марки (в завершающий день Недели моды) традиционно прошел в Гран-Пале, но на этот раз превращенном в лес с золотыми листьями и живыми деревьями.
Коллекция сделана для осенних прогулок и пикника: вместо блестящих клатчей — огромные сумки для бутылки вина и пледа, вместо шелковых платков — теплые шерстяные шарфы, а вместо укороченных жакетов — длинные двубортные пиджаки-пальто. Даже фирменные твидовые костюмы Chanel теперь наделены теплой подкладкой — в таких точно не замерзнешь, заблудившись в Булонском лесу.
Карл Лагерфельд, который четыре года назад предложил носить кроссовки с кутюрными платьями, теперь проделывает то же самое со спортивным костюмом. Синяя олимпийка и треники замешаны с классическим жакетом и ювелирными украшениями, а «мотоциклетные» митенки дополняют кожаный комплект. Кроме них, средствами стайлинга в коллекции служат золотые сапоги, брендированное колье, колготки с блестками и сумки-полено — сезонная альтернатива футуристичным кросс-боди и пластиковым пакетам с прошлых показов.
Фото: vogue.com
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