«Собака.ru» и футбольный клуб «Зенит» запускают конкурс на разработку совместной коллекции
Сегодня мы объявили финалистов проекта «Новые имена в моде-2018», а теперь запускаем еще один конкурс — совместно с футбольным клубом «Зенит». Его победитель разработает капсульную коллекцию футболок и свитшотов, которая будет представлена на стадионе «Санкт-Петербург» 15 апреля 2018 года.
Для участия необходимо до 15 марта прислать не менее пяти эскизных идей в форме рисунка и/или текстовой графики для нанесения на футболку и свитшот. В работах необходимо использовать только голубой, белый, синий, серый и черный цвета, учитывать, что предложенные рисунки и элементы текстовой графики должны наноситься единым образом (без комбинированных способов, например, «шелкография + вышивка»), и принимать во внимание историю и символы футбольного клуба «Зенит», его значение для Петербурга и любовь болельщиков.
Мы просим ограничиваться исключительно рисунками или текстовой графикой, не предлагать решения, требующие специального кроя и иных сложных конструктивных решений. Заявки принимаем на почту fashion2018@sobaka.ru с темой письма «Специальная номинация ФК «Зенит». Победитель, которого определят представители футбольного клуба «Зенит» и редакция «Собака.ru», будет объявлен на показе финалистов проекта «Новые имена в моде 2018» в рамках Mercedes-Benz Fashion Day в Петербурге
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