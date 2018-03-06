«Собака.ru» и футбольный клуб «Зенит» запускают конкурс на разработку совместной коллекции

Для участия необходимо до 15 марта прислать не менее пяти эскизных идей в форме рисунка и/или текстовой графики для нанесения на футболку и свитшот. В работах необходимо использовать только голубой, белый, синий, серый и черный цвета, учитывать, что предложенные рисунки и элементы текстовой графики должны наноситься единым образом (без комбинированных способов, например, «шелкография + вышивка»), и принимать во внимание историю и символы футбольного клуба «Зенит», его значение для Петербурга и любовь болельщиков.