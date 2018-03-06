Что дарить на 8 марта? 50 небанальных (модных!) подарков

Чтобы ожидание девушки совпало с реальностью, за презентом нужно идти к опытным брендам. Gucci, Dolce & Gabbana, Prada, Christian Dior и Balenciaga работают на мужской авторитет уже несколько десятилетий, не соответствуя потребительскому спросу, а формируя его. У страстных итальянцев покупаем кроссовки с пин-ап моделями, сумку с призывами к селфи и сетчатые перчатки с «татуировками» (они не спасут от холода, но уберегут от фэшн-фиаско), а у лаконичных французов — весенние ботинки и платки с картинами сюрреалистов.