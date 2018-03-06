Что дарить на 8 марта? 50 небанальных (модных!) подарков
Мы против коробок конфет и цветочных букетов: предлагаем полсотни альтернатив банальным подаркам, которые можно подарить маме, сестре и любимой девушке. Сумка как у Хелены Бонэм Картер, самые точные в мире часы, набор для путешествия и значки с героями картин Марка Шагала — от 350 до 150 900 рублей.
Чтобы ожидание девушки совпало с реальностью, за презентом нужно идти к опытным брендам. Gucci, Dolce & Gabbana, Prada, Christian Dior и Balenciaga работают на мужской авторитет уже несколько десятилетий, не соответствуя потребительскому спросу, а формируя его. У страстных итальянцев покупаем кроссовки с пин-ап моделями, сумку с призывами к селфи и сетчатые перчатки с «татуировками» (они не спасут от холода, но уберегут от фэшн-фиаско), а у лаконичных французов — весенние ботинки и платки с картинами сюрреалистов.
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Кроссовки Prada, цена по запросу (Prada)
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Подвеска Avgvst, 6000 рублей (Avgvst)
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Чайный набор, 1071 рубль (Императорский фарфоровый завод)
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Кольцо из серебра Alekseev Jewellery, 850 рублей (Alekseev Jewellery)
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Платок Dior, цена по запросу (Dior)
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Сумка Arny Praht, 1990 рублей (Arny Praht)
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Сумка-конверт Befree, 699 рублей (Befree)
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Туалетная вода Lacoste Elle Magnetic, 3870 рублей (Lacoste)
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Ботинки Balenciaga, 79 950 рублей (ДЛТ)
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Часы Rado, цена по запросу (Rado)
Молодые российские марки удивлять тоже умеют: петербургский BNGL выпустил браслеты с пожеланиями, которые захватили магазин 8-store, «Лофт Проект Этажи» и даже Русский музей. Московский бренд Alchemia сделал серьги с подснежниками, которые оповещают о приходе весны раньше термометра. А дизайнеры из Befree объявили скидки на одежду и аксессуары — теперь сумки-конверты, розовые рубашки и термосы для долгих прогулок можно купить на стипендию.
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Сумка Etro, цена по запросу (Bosco Di Ciliegi)
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Колье OneDayArt, 700 рублей (Freedom Store)
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Набор Maison Francis Kurkdjian, 13 000 рублей (ДЛТ)
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Сумка Gucci Dionysus, 150 900 рублей (Babochka)
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Футболка Markus Lupfer, цена по запросу («Кенгуру»)
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Набор из деревянного значка, сухого масла для волос, бурлящего шарика для ванн и козьего молока с пеной, 1624 рубля (Waf-Waf)
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Сумка Alexander Wang, 67 800 рублей (Very concept store)
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Кольцо GIZA, 4020 рублей (Au Pont Rouge)
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Набор для путешествий (маска для сна, носки, беруши, три резинки для волос и бирка на багаж), 710 рублей («Республика»)
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Пин от «Брошечной Билла Трейлора», 350 рублей («Подписные издания»)
В качестве лимитированных предложений — коллекция сережек и кулонов от Алены Долецкой и бренда Avgvst, феминистские кружки от магазина «Мам, купи!», «ручное» ожерелье от финалистки конкурса «Новые имена в дизайне-2017» Ольги Чернощековой и «тройная» сумка из новой коллаборации Tommy Hilfiger и Джиджи Хадид (можно носить все вместе или раздарить).
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Фотоаппарат Diana Mini & Flash, 4290 рублей («Республика»)
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Очки Linda Farrow, 17 400 рублей (Au Pont Rouge)
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Сумка RED Valentino, 24 100 рублей (Golden Line)
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Очки Fakoshima, 14 500 рублей (Freedom Store)
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Prada, цена по запросу (Prada)
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Браслет RED Valentino, 3400 рублей (Au Pont Rouge)
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Платок Louis Vuitton, 26 800 рублей (Louis Vuitton)
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Набор (косметичка, крем для рук и бальзам для губ) Kiehl's, 2750 рублей (Kiehl's)
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Платье NNedre, 5690 рублей (NNedre)
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Набор Sisley, 17 500 рублей (ДЛТ)
Подарки с практическим (а не символическим) назначением ежегодно предлагают «Республика» и «Подписные издания». Это фотоаппарат для мгновенных снимков со вспышкой, чудо-чехол со встроенной селфи-палкой, книжка от хронического пофигизма от Марка Мэнсона и тревел-набор с бирушами от надоевших соседей.
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Браслет BNGL, 1490 рублей (BNGL)
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Чехол для iPhone 7 со встроенной селфи-палкой, 1600 рублей («Республика»)
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Тройная сумка Tommy Hilfiger X Gigi Hadid, 9990 рублей (Tommy Hilfiger)
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Сумка Calvin Klein, 13 700 рублей (Calvin Klein)
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Рубашка Befree, 999 рублей (Befree)
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Ежедневник «Здесь и сейчас», 2250 рублей (Subbota Showroom)
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Платье UNIQLO, 1999 рублей (UNIQLO)
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Книга Марка Мэнсона «Тонкое искусство пофигизма», 504 рубля («Подписные издания»)
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Косметичка для жидкостей Reisenthel, 1190 рублей (Designboom)
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Репродукция картины Густава Климта, 16 500 рублей («Универмаг Московский»)
При желании и наличии свободного времени даже банальный ежедневник можно сделать классным подарком: специалист по психологии лидерства и НЛП Татьяна Соловьева выпустила «умный» планировщик с инструкциями для постановки (и достижения) целей и мотивационными цитатами на каждый день. А цветы лучше дарить такие, которые не завянут, — в принтах платья от UNIQLO, футболке Markus Lupfer и легкой пижамы Tezenis .
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