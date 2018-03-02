Костюмы для вечеринок и тренчкоты для долгих прогулок в новой (весенней!) коллекции JM Studio

«Я делаю образы, которые хочу носить сама, и те, кому нравится мой вкус, в некотором плане довольно консервативный, могут обратиться к нам за этим», — рассказывала о бренде Юлия, которая стала героиней нового лукбука. Некоторые вещи будут продаваться в ДЛТ со следующей недели, а всю коллекцию можно найти в шоу-руме JM Studio на Казанской улице, 7.