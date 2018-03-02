Костюмы для вечеринок и тренчкоты для долгих прогулок в новой (весенней!) коллекции JM Studio
Весна пришла! — если не на улице, то в новой коллекции Юлии Матвиенко и Валентины Крупник. Девушки, которые сознательно отказываются называть себя дизайнерами, ловят морозное солнце и призывают тепло цветочно-конфетными луками и хулиганским стайлингом. Топы (как с карнавала в Рио-де-Жанейро!) замешаны с ярко-желтыми брюками, зеленый кафтан-пальто дополнен кружевным джемпером, а голубая блуза со шнуровкой комбинирована с юбкой, напоминающей «отрезанную» часть тренчкота.
«Я делаю образы, которые хочу носить сама, и те, кому нравится мой вкус, в некотором плане довольно консервативный, могут обратиться к нам за этим», — рассказывала о бренде Юлия, которая стала героиней нового лукбука. Некоторые вещи будут продаваться в ДЛТ со следующей недели, а всю коллекцию можно найти в шоу-руме JM Studio на Казанской улице, 7.
Фото: Антон Рудзат
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