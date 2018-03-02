От пальто из фольги до кроссовок со смайликами: 25 самых модных вещей нового сезона

В свои солидные 77 лет нью-йоркский бренд Coach, знаменитый сумками и кошельками с логотипом-каретой, серьезно увлекся миллениальской дивой. И пригласил ее к сотрудничеству. Тогда Селена взяла любимую привычку модных девушек кастомизировать сумки чем ни попадя и придумала сто вариантов украшений для аксессуара Coach Rouge. Сменные ручки, ремни с цветами-аппликациями, люверсами или розовым глиттером, шармы, кошельки и кожаные закладки для ежедневников. Мы, следуя велению сердца, немедленно завели динозавра, но вы можете обзавестись единорогом или золотой таксой. (BOSCOFAMILY)