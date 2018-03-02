От пальто из фольги до кроссовок со смайликами: 25 самых модных вещей нового сезона
Директор отдела моды Ксения Гощицкая инспектирует новый сезон: тренчи, пластик, гибриды, дождевики — все это уже можно любовно развешивать в шкафу в ожидании настоящей (теплой!) весны.
Мы знаем, что вы про это думаете. И именно поэтому сумки Balenciaga с открыточными видами наших любимых городов — самые крутые. Да, они из кожи, которая имитирует потрескавшийся полипропилен. Да, это постмодернизм. Да, это дикий писк. (DayNight)
Абсолютно прозрачная сумка Chanel — квинтэссенция тенденций: пластик этой весной котируется модниками выше, чем кожа и винил, а демонстрация содержимого хобо говорит о вашей открытости миру и новой искренности. (Chanel)
Остроумный и невероятно удобный гибрид носков и кроссовок носим как на подиуме — с белоснежными джинсами и платьем-футблокой. (ДЛТ)
Комбинезон Brunello Cucinelli из, казалось бы, демократичной джинсы только прикидывается рабочим костюмом американского фермера: фактура ткани доведена до идеала, а сидеть он будет не хуже смокинга. (Brunello Cucinelli)
В туфлях Prada идеально все: лаковые носы, барочные банты и самый актуальный каблук сезона, именуемый kitten heel. (Prada)
одителям больше не нужно ломать голову над детскими коллекциями: самое крутое — одеть ребенка так же, как себя, — в лого Givenchy из салона «Кенгуру», например. («Кенгуру»)
Без тренча этой весной совсем никуда: мы уже присмотрели свой в Tom Tailor — с вышивкой и завязками-бантами. (Tom Tailor)
В новой коллекции уважаемой нами локальной марки osome2some обыграны коды эмансипированных барышень конца 1980-х: широкие плечи, строгие костюмы, бескомпромиссный красный и минималистичные серые пальто, которые можно носить как платья. (osome2some)
Мы надеемся, что кроссовки Vetements X Reebok вам достанутся, потому что кроксы из другой коллаборации бренда были распроданы до официального старта продаж. Если вы еще и решитесь надеть их с классическим костюмом (именно это — ультрамодное сочетание), то лично мы вам аплодируем стоя. (DayNight)
Укороченные скинни-джинсы с высокой талией Levi's оттенков зефира и пастилы призваны превратить вас в беззаботных роллерш с лос-анджелесского пляжа Венис. В наших широтах они особенно показаны, хотя бы в качестве цветотерапии. (ТРЦ «Галерея»)
В свои солидные 77 лет нью-йоркский бренд Coach, знаменитый сумками и кошельками с логотипом-каретой, серьезно увлекся миллениальской дивой. И пригласил ее к сотрудничеству. Тогда Селена взяла любимую привычку модных девушек кастомизировать сумки чем ни попадя и придумала сто вариантов украшений для аксессуара Coach Rouge. Сменные ручки, ремни с цветами-аппликациями, люверсами или розовым глиттером, шармы, кошельки и кожаные закладки для ежедневников. Мы, следуя велению сердца, немедленно завели динозавра, но вы можете обзавестись единорогом или золотой таксой. (BOSCOFAMILY)
Техно-версию классического тренча придумали в Vassa & Co. — он сшит не из привычного хлопка, а из фантастической серебряной ткани и превращает вас в героя «Матрицы», что снова суперкул. (ТРЦ «Галерея»)
Контрастный перламутровый каблук сияющих лиловых лодочек Baldinini изогнут по всем правилам ар-деко. Фут-фетишисты будут в восторге! (Baldinini)
Разноцветные драконы, свирепые ящерицы и крылатые сердца художницы и скульптора Ники де Сен-Фалль превратились в вышивки на сумках и невесомых платьях и принты на шелковых платках новой коллекции Dior. Причем отношения бренда с лидером французского реализма начались гораздо раньше весенне-летнего показа: Ники была посланницей марки еще во времена дизайнера Марка Боана. «Почему не было великих женщин-художниц?» — спрашивает нынешняя глава Dior Мария Грация Кьюри, цитируя на футболках феминистское высказывание историка Линды Нохлин. И, обращаясь к наследию де Сен-Фалль, сама отвечает: «Не было? Разве?» (Dior)
Похоже, гибриды — тренд, который останется с нами на несколько сезонов. Куртка-кейп-пуховик Geox правильного мятного цвета буквально начинена новыми технологиями. Это означает, что вы не замерзнете и не перегреетесь. А что еще нужно в коварном марте? (ТРЦ «Галерея»)
Ленинградские рейвы стали мудбордом для Гоши Рубчинского — в прошлом июне на показ коллекции в ДК работников связи, где в 1990-х работал эпический клуб «Курьер», съехались фанаты андеграундной моды из Парижа и Японии. Наш выбор — ностальгический: свитшот с надписью «диджей» и подтяжки с эмблемой первого регулярного рейва России «Восточный удар», за ними и занимайте очередь. (Au Pont Rouge)
Дизайнер Херон Престон вышел из-под крыла Yeezy Канье Уэста — и тут же прославил новехонькую марку имени себя выведенным кириллицей словом «стиль». Во второй коллекции без русского языка тоже не обошлось, но на худи теперь крупно выведено еще и имя Heron. (DayNight)
Итальянский бренд нижнего белья Tezenis выбрал своей музой певицу Риту Дакоту. Теперь оптимистичные купальники и боди с принтами лайкнут миллион с хвостиком ее подписчиков в инстаграме. (ТРЦ «Галерея»)
Все уже усвоили, что мини-сумки в сезоне нужно носить через плечо? У Lagerfeld — нового бренда в BOSCOFAMILY — обнаружена самая фактурная, в виде мордочки любимой кошки Карла Великого Шупетт. (BOSCOFAMILY)
Пожалуй, самый элегантный дождевик — абсолютный маст-хэв весны — найден в Canali. Во-первых, он правильного желтого цвета, а во-вторых, хитро маскируется под классическое полупальто. (Canali)
Коллекция американской марки Tibi нежна как ночь — не только из-за роскошных оттенков пудрово-розового и небесно-голубого, но и из-за ультраромантичных элементов: воланов, рюшей и тонких завязок.
(Very Concept Store)
Летнее платье ESCADA в ультимативной форме требует везти его на море — хоть на Ривьеру, хоть в Грецию. А мы и рады такому полосатому (и всегда актуальному!) шантажу. (ESCADA)
Самый модный оттенок года по версии института цвета Pantone — пурпурный. Уйдя в пастель, он красиво лег на новую кросс-боди-сумку Ava MIchael Michael Kors, которая претендует на то, чтобы стать главной героиней весны, тем более что лиловая модель создана исключительно для России. Для тех, кому пантоны не указ, есть еще два варианта: бежевый и нежно-голубой. (ТРЦ «Галерея»)
Дизайнеры Jog Dog взяли и вшили носки на резинке прямо в кроссовки. В таком стейтмент-гибриде, кстати, самой захватывающей тенденции сезона, можно что угодно: прыгать через лужи, носить его в театр с барочным платьем, но самый писк — отправиться на новую серию футбольных игр, обернувшись фанатским шарфом «Зенита». (jogdog.com)
Текст: Ксения Гощицкая, Алина Малютина
Фото: архивы пресс-служб
Комментарии (0)
Авторизуйтесь
чтобы оставить комментарий.