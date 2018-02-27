Речь Хиллари Клинтон, феминистские плакаты 60-х и много теплых вещей в новом показе Christian Dior

Интересно, что в каждом новом шоу Кьюри обращается к конкретной эпохе, рассматривая ее через призму феминизма, искусства и истории дома Dior. В ее первой коллекции появились силуэты из ранних архивов основателя бренда, в прошлой — отсылки к 1960 году и работам дизайнера Марка Боана, а в этом — оммаж событиям «Красного мая». Надеемся, в следующих показах мы увидим эру Джанфранко Ферре и Джона Гальяно, на годы работы которых пришлась самая театральная и драматичная веха развития марки.