Речь Хиллари Клинтон, феминистские плакаты 60-х и много теплых вещей в новом показе Christian Dior
С каждым сезоном феминистское настроение в показах Dior становится все более прямолинейным. Если в весенне-летней коллекции бренда оно прослеживалось через отсылки к текстам о равноправии женщин-художниц, то в новой осенне-зимней об эмансипации говорили «в лоб». Стены музея Родена, где проходило шоу, были обклеены активистскими плакатами 1968 года и лозунгом из знаменитой речи Хиллари Клинтон «Women's rights are human rights», а финальное дефиле прошло под звуки солдатского марша.
Героини этого фем-протеста были одеты в замшевые фуражки, клетчатые костюмы, пацифистские джемперы, маскулинные дубленки и прозрачные платья, которые чередовались со свитером с надписью «Нет значит нет». Дизайнер Dior Мария Грация Кьюри не смогла пропустить акцию против харрасмента, показав, что как бы соблазнительно ни выглядела женщина, это не повод для приставаний и насилия.
Интересно, что в каждом новом шоу Кьюри обращается к конкретной эпохе, рассматривая ее через призму феминизма, искусства и истории дома Dior. В ее первой коллекции появились силуэты из ранних архивов основателя бренда, в прошлой — отсылки к 1960 году и работам дизайнера Марка Боана, а в этом — оммаж событиям «Красного мая». Надеемся, в следующих показах мы увидим эру Джанфранко Ферре и Джона Гальяно, на годы работы которых пришлась самая театральная и драматичная веха развития марки.
Фото: vogue.com
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