Минимализм, крошечные сумки и новая мужская линейка: как прошел показ Jacquemus?
Неделя моды в Париже стартовала с главной интриги сезона. Дизайнер Симон Порт Жакмю, который дразнил фанатов снимками с подписью «Новая работа», объявил, что не переходит на новую должность, а «всего лишь» запускает мужскую линейку. Теперь фирменный минимализм Jacquemus переберется на офисные костюмы, бланковые сорочки и толстовки пастельных оттенков — первая уже появилась в рамках показа женской коллекции на самом Симоне.
Худи с надписью было скорее исключением, нежели тенденцией. Jacquemus по-прежнему делает однотонные платья на любой случай жизни, нюдовые тренчи-коконы, рубашки с объемными плечами, клатчи-медальоны, поясные корсеты, крошечные сумки и гигантские шляпы, которые стопроцентно спасут от солнца. Гости первого ряда и онлайн-зрители шоу даже забыли, что это осенне-зимняя коллекция марки, а за окном маячат 20 градусов мороза.
Новая коллекция Jacquemus появятся у бутиках только в августе, а сейчас оптимистично-настроенный бренд привез в Петербург топы в горошек, желтые юбки с воланами, провокационные мини, прозрачные топы и белые платья-рубашки. Вещи с африканским подтекстом можно найти в ДЛТ вместе с другими хитами весенне-летних коллекций.
Фото: vogue.com
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