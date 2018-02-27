Минимализм, крошечные сумки и новая мужская линейка: как прошел показ Jacquemus?

Неделя моды в Париже стартовала с главной интриги сезона. Дизайнер Симон Порт Жакмю, который дразнил фанатов снимками с подписью «Новая работа», объявил, что не переходит на новую должность, а «всего лишь» запускает мужскую линейку. Теперь фирменный минимализм Jacquemus переберется на офисные костюмы, бланковые сорочки и толстовки пастельных оттенков — первая уже появилась в рамках показа женской коллекции на самом Симоне.