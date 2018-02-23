Неон, урбанизм и виртуальные модели в показе новой коллекции Prada
Неделя моды в Милане продолжается: вчера вечером осенне-зимнюю коллекцию показала Миучча Прада, которая снова воспевает футуризм, андеграунд и атмосферу мегаполиса. После комиксов и роботов, появившихся на шоу весна-лето 2018, Prada добавила в принты, цветовую гамму и силуэты отсылки к неоновым вывескам, городским служащим и токийским школам. Платья кислотных оттенков, от которых режет глаза, нагрудные бейджи с портретом моделей, бахилы из плотных тканей со шнуровкой и капроновые банты, завязанные на шее, — у героинь итальянского стритстайла теперь есть яркая замена ренессансным нарядам и поднадоевшему спорт-шику.
Протестировали новую коллекцию самые обсуждаемые сегодня модели — Кайя Гербер, Крис Грикайте, Саша Пивоварова, совершившая громкий камбэк в индустрию, и 44-летняя Эмбер Валетта, которая продолжает сниматься в молодежных кампейнах. Но главная звезда шоу появилась вне подиума — Prada одела виртуальную модель Микелу Соусу, которая на протяжении всего показа постила «сториз» в жакетах, рубашках и кроссовках бренда.
Во многих луках Prada цитировала сама себя: например, туфли с огнем, вырывающимся из гоночной турбины, уже были в весенне-летней коллекции 2012 года, а бирюзовые и розовые панамы не раз становились хитом после мужских показов. Кажется, марка затеяла челлендж с Instagram-аккаунтом @diet_prada, который ловит дизайнеров на плагиате и позорит на 300 тысяч подписчиков. Миучча показывает, что в архивах бренда осталось много чего интересного и за вдохновением необязательно идти к конкурентам.
Фото: vogue.com
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