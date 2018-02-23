Неон, урбанизм и виртуальные модели в показе новой коллекции Prada

Во многих луках Prada цитировала сама себя: например, туфли с огнем, вырывающимся из гоночной турбины, уже были в весенне-летней коллекции 2012 года, а бирюзовые и розовые панамы не раз становились хитом после мужских показов. Кажется, марка затеяла челлендж с Instagram-аккаунтом @diet_prada, который ловит дизайнеров на плагиате и позорит на 300 тысяч подписчиков. Миучча показывает, что в архивах бренда осталось много чего интересного и за вдохновением необязательно идти к конкурентам.