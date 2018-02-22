Дизайнер из Петербурга делает игрушечных котиков и щенков и фотографирует их на фоне города

дизайнер

«Раньше я занималась живописью, флористикой, настенными панно из папье-маше. Несколько лет работала с детьми — вела занятия по рисованию и художественному труду. В конце концов, я «вышла» на кукол, точнее вернулась к ним, так как в детстве любила мастерить персонажей из подручных материалов. Кукольные техники я изучала у мастеров Алисы Баженковой и Марины Глебовой, а после курса попробовала сделать статичные портретные фигурки — Сальвадора Дали, Фриду Кало и Александра Вертинского.

Позже перешла на анималистичный жанр: это были коты-«улыбаки», с которыми мы участвовали в международной выставке «Коты из Санкт-Петербурга в гостях у Амстердама», и кукольные портреты питомцев заказчиков. Созданием антропоморфных изображений реально существующих котов и собак я занимаюсь уже около года, кроме того, фотографирую их в декорациях городской среды Петербурга. Это отдельный и удивительный процесс, который дарит много радости и сюрпризов».