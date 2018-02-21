Отрубленные головы и детеныш-дракон: как прошел показ новой коллекции Gucci?

О том, что дизайнер будет резать не только ткани, команда Gucci не предупреждала: модель в классическом твидовом пальто с собственной головой в руке одним выходом превратила фэшн-шоу в хоррор-историю. А последующие за рыжеволосым парнем девушки в церковных рясах показали, что основа ее сюжета — изображенные на средневековых фресках кефалофоры, обезглавленные святые-великомученики.