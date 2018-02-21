Отрубленные головы и детеныш-дракон: как прошел показ новой коллекции Gucci?
Мода снова вернулась к перфомансам вместо обычных показов. После шоу Calvin Klein у заброшенного «уорхоловского» ангара, героини европейского стритстайла получили приглашение в реанимацию (в прямом смысле слова!). Дизайнер Gucci Алессандро Микеле поставил в центре квадратного подиума кушетку — как написали в Instagram итальянского бренда, она отсылала к приемам работы над осенне-зимней коллекцией — резке, сращиванию и реконструкции материалов.
О том, что дизайнер будет резать не только ткани, команда Gucci не предупреждала: модель в классическом твидовом пальто с собственной головой в руке одним выходом превратила фэшн-шоу в хоррор-историю. А последующие за рыжеволосым парнем девушки в церковных рясах показали, что основа ее сюжета — изображенные на средневековых фресках кефалофоры, обезглавленные святые-великомученики.
Среди других оммажей осенне-зимней коллекции — среднеазиатские национальные костюмы, японские аниме-мультфильмы, винтажные украшения ювелира Хэтти Карнеги, голливудский конвейер Paramount Pictures, конный спорт и сериал «Игра Престолов» — вместо сумок модели несли драконов, ящериц и змей. Сомневаемся, что они будут продаваться вместе с тюрбанами-балаклавами, топом из цепочек, бейсболками из коллаборации Gucci и New York Yankees, свитшотом «Kill Pussycat» и костюмами в защитных чехлах, но уже готовы назвать «питомцев» самой милой задумкой Алессандро Микеле.
Фото: vogue.com
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