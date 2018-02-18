Чтобы разобраться в аксессуарных трендах будущего сезона, достаточно запомнить только эти две вещи — микросумку и сумку-мешок. В идеале, иметь в гардеробе сразу две. Первые — не просто маленькие, а очень крошечные сумки, как у Alexander Wang — скорее выполняют декоративную функцию, как красивые серьги или браслет. А вторые — мешки — компенсируют практичность. Идеальный мешок ищите у Gosha Rubchinskiy на третьем этаже универмага: сумка недорого стоит, ее удобно носить, можно стирать в машинке и носить хоть со строгими костюмами.