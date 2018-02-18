Что покупать весной в Au Pont Rouge
Как дальше жить? Таким вопросом задаешься, когда теряешься в магазинах в начале сезона и входишь в потребительский раж. Мы упростили задачу — и вместе с универмагом Au Pont Rouge составили гид по тенденциям, одинаково прекрасным на подиуме и в жизни. Все вещи из подборки можно купить в универмаге на Мойке и на сайте aupontrouge.ru.
Вещи в стиле 1980-х
На волне интереса дизайнеров к восьмидесятым годам линия плеча на жакетах становится шире, а в коллекциях мы видим все больше коктейльных платьев с открытыми плечами, костюмов в духе power dressing и мини-юбок. Впрочем, стилизовать чувственную эпоху 1980-х можно даже с помощью свитера: вспомните гардероб Ким Бейсингер в «9 с половиной недель». Объемный кинематографичный свитер не зазорно будет поискать и в мужских коллекциях универмага Au Pont Rouge.
Ugly-beautiful кроссовки
Правило сезона: чем страннее выглядит ваша обувь — тем круче. Для таких неоднозначных пар даже ввели термин «ugly beautiful». Иронизировать над обувной педантичностью можно с помощью кедов-носков Alexander Wang, массивных кроссовок амстердамской марки Filling Pieces или моделей Off-White. Последние, кстати, еще и выгодная инвестиция: вероятно, что в следующем сезоне их можно будет продать в два раза дороже на сникер-маркете в духе StockX.
Олимпийки и ветровки
Летом в одиннадцати городах России пройдут игры FIFA 2018, а значит, футбол станет важной повесткой сезона. По этому поводу в Au Pont Rouge уже продается футбольная коллекция Гоши Рубчинского и adidas. Спортивные куртки, лонгсливы и толстовки одинаково понравятся тем, кого можно увидеть на трибунах болельщиков и в хрониках стритстайла.
Много денима
Джинсы давно стали частью повседневности — оно и понятно, удобнее вещи на каждый день сложно придумать. В новых коллекциях деним подвергся деконструкции, сменил привычный крой и стал почти вечерним. Чего стоит только тренч из коллекции Александра Вэнга или джинсы Isabel Marant Etoile, порванные «в цветочек».
Микросумки и сумки-мешки
Чтобы разобраться в аксессуарных трендах будущего сезона, достаточно запомнить только эти две вещи — микросумку и сумку-мешок. В идеале, иметь в гардеробе сразу две. Первые — не просто маленькие, а очень крошечные сумки, как у Alexander Wang — скорее выполняют декоративную функцию, как красивые серьги или браслет. А вторые — мешки — компенсируют практичность. Идеальный мешок ищите у Gosha Rubchinskiy на третьем этаже универмага: сумка недорого стоит, ее удобно носить, можно стирать в машинке и носить хоть со строгими костюмами.
Деконструкция рубашки
Важную тенденцию этой весны можно проиллюстрировать вашей рубашкой. Чем непривычнее будут крой и пропорции, тем больше шансов зацепить внимание зрителей. Результат зависит от вашей смелости: кто-то выберет обычную рубашку, но с разными принтами на ее половинах (как у Alexander Wang), а кто-то наденет модель с «разорванной» грудью (как у Maison Margiela). Оба варианта можно купить в Au Pont Rouge.
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