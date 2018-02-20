45 небанальных сувениров, которые можно (нужно!) привезти из Петербурга

Чтобы найти действительно стоящие сувениры, нужно пройти немного дальше Дворцовой площади и Невского проспекта. В дизайнерских лавках, петербургских двориках и музеях современного искусства прячутся кружки, магниты и открытки с нетипичными сюжетами. В «Эрарте» на Васильевском острове можно купить репродукцию картины Шнурова «Рубашка», у которой во время выставки художника-музыканта встречались все местные «лабутены». В «Подписных изданиях» на Литейном проспекте продаются мифические значки из коллаборации с пабликом «Страдающее средневековье» и броши с лицом Анны Ахматовой, которая прожила в Петербурге всю сознательную жизнь. А у Императорского фарфорового завода есть «Чемодан Довлатова» с ироничными иллюстрациями от Александра Флоренского и диском со сказками от Максима Виторгана.