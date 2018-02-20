45 небанальных сувениров, которые можно (нужно!) привезти из Петербурга
Эксперты конкурса World Travel Awards назвали Петербург туристической столицей мира, а сервис онлайн-бронирования Booking – одним из самых гостеприимных городов России. В Петербург ежегодно приезжают сотни тысяч человек, которые скупают тарелки с Исаакиевским собором, футболки с Сергеем Шнуровым и поребрик в мини-варианте. Мы нашли 45 альтернатив банальному и рассказываем о лучших (дизайнерских!) напоминаниях о путешествии.
-
Дека для скейтборда Peter The Great, 5000 рублей (Kupchino)
-
Сувенирный набор «Чемодан Довлатова», 2755 рублей (Императорский фарфоровый завод)
-
Часы «Ракета», 10 400 рублей (Babochka)
-
Значок «Стрелка Васильевского острова», нарисованный мальчиком с лейкозом, 80 рублей («Легко-легко»)
-
Носки «Позови меня в Петербург», 399 рублей (St. Friday Socks)
Чтобы найти действительно стоящие сувениры, нужно пройти немного дальше Дворцовой площади и Невского проспекта. В дизайнерских лавках, петербургских двориках и музеях современного искусства прячутся кружки, магниты и открытки с нетипичными сюжетами. В «Эрарте» на Васильевском острове можно купить репродукцию картины Шнурова «Рубашка», у которой во время выставки художника-музыканта встречались все местные «лабутены». В «Подписных изданиях» на Литейном проспекте продаются мифические значки из коллаборации с пабликом «Страдающее средневековье» и броши с лицом Анны Ахматовой, которая прожила в Петербурге всю сознательную жизнь. А у Императорского фарфорового завода есть «Чемодан Довлатова» с ироничными иллюстрациями от Александра Флоренского и диском со сказками от Максима Виторгана.
-
Репродукция картины Сергея Шнурова «Рубашка», 3090 рублей (Erarta Shop)
-
Значок «Вдохновились в Петербурге», 249 рублей (waf-waf)
-
Обложка на паспорт «Пулково не принимает», 1200 рублей (Erarta Shop)
-
Галстук-бабочка «Кандинский. Пейзаж», 990 рублей («Эрмитажный магазин»)
-
Кепка Anchors, 1645 рублей (Saint P Apparel)
-
Ваза, 171 000 рублей (Императорский фарфоровый завод, изготавливается на заказ)
-
Значок из коллаборации «Подписных изданий» и «Страдающего средневековья», 200 рублей («Подписные издания»)
-
Свитшот «Эрмитаж», 3490 рублей («Эрмитажный магазин»)
-
Сумка «Соня Мармеладова», 390 рублей («Соня Мармеладова»)
-
Книга «В Питере жить», 490 рублей («Республика»)
Для тех, у кого нет времени на поиски подарков, Главный штаб Государственного Эрмитажа открыл магазин с сувенирами из лучших музеев мира. Теперь полотна Кандинского, Ван Гога и Мане можно забрать на выходе из арт-мекки — в виде ярких галстуков-бабочек, подушек для дальних полетов и теплого мягкого пледа. Русский музей тоже подготовил презенты для фанатов искусства — герои картин Марка Шагала и Бориса Кустодиева перебрались на чехлы для смартфонов и детские пазлы.
-
Рюкзак от Тани Шацевой, 69 евро (tanyashatseva.com)
-
Сумка Arny Praht X Au Pont Rouge, 4790 рублей (Arny Praht)
-
Непромокаемый плащ SHU, 5200 рублей (SHU)
-
Маска для сна Natali Leskova, 3900 рублей (Natali Leskova)
-
Футболка Menstruation, 1800 рублей (narvskayadostava)
-
Парфюм Tanya Kotegova, 15 000 рублей (Tanya Kotegova)
-
Платье Bondarev, 9093 рублей («Соня Мармеладова»)
-
Запонки Axenoff Jewellery, 45 000 рублей (Axenoff Jewellery)
-
Рюкзак «МЕЧ», 2100 рублей («МЕЧ»)
-
Рюкзак Saint-Tokyo, 23 500 рублей (Saint-Tokyo), фото: Антон Рудзат
Фанатам петербургской команды «Зенит» необязательно идти за шарфом с бело-синем логотипом или футболкой как у Александра Кокорина. В бутике Babochka, который находится недалеко от спортивного магазина, есть часы от культового завода «Ракета» (основанного еще Петром I!) с символикой «Зенита» на циферблате. В качестве других металлизированных и серебряных аксессуаров — серьги-орлы от ювелира Петра Аксенова и «пульсирующие» украшения от Ольги Аверьяновой, автора императорской короны для фильма «Матильда».
-
Часы из бетона «Сфера», 5400 рублей («Эрмитажный магазин»)
-
Сумка «По-питерски», 1000 рублей («Спасибо»)
-
Чехол для iPhone Au Pont Rouge, 350 рублей (Au Pont Rouge)
-
Серьги Caviar Jewellery, 11 000 рублей (22.13 gift)
-
Футляр для документов Artskill Travel, 2500 рублей (Artskill Travel)
-
Кольцо Businist, 2100 рублей (businist.ru)
-
Значок Pinpinpin.it, 300 рублей («Подписные издания»)
-
Дождевик, 180 рублей («Легко-легко»)
-
Статуэтка «Ахматова», 66 842 рубля (Императорский фарфоровый завод)
-
Средство для очищения кожи, 600 рублей (Laboratorium)
Гастролирующим модникам советуем заглянуть к дизайнерам Юре Питенину, Наталье Лесковой и Тане Шацевой. Первый, помимо асимметричных платьев, космических футболок и футуристичных жакетов, делает рюкзаки с направлением «Петербург-Токио» (Saint Tokyo – название бренда Юры). Лескова ворвалась в культурную (кутюрную!) историю города нарядами с видами петербургских достопримечательностей. А Шацева переносит свои известные на весь мир картины на рюкзаки, футболки и легинсы. Эксклюзивную метку «Made in Saint Petersburg» также можно найти у чулочно-носочного бренда St. Friday Socks, локального производителя аксессуаров Arny Praht, авторов самых классных дождевиков SHU, уличной марки «МЕЧ» и художника Покраса Лампаса, который переносит авторскую каллиграфию на чехлы и майки с Владимиром Маяковским.
-
Часы «Ракета», 19 000 рублей (Babochka)
-
Термос с Авророй, 950 рублей («Легко-легко»)
-
Чехол для iPhone Pokras Lampas, 1000 рублей (Pokras Lampas)
-
Игрушка Moonsters, 4000 рублей (Au Pont Rouge)
-
Значок «Ахматова», 200 рублей («Подписные издания»)
-
Носки «Петергоф. Самсон», 399 рублей (St. Friday Socks)
-
Сет, жидкий хайлайтер и компактное масло NNedre X «Самосвет», 1050 рублей («Самосвет»)
-
Плед «Куст», 2700 рублей (Эрмитажный магазин)
-
Юбка Natali Leskova, 5925 рублей (Natali Leskova)
-
Чехол на смартфон «Шагал. Прогулка», 800 рублей (Русский музей)
Комментарии (0)
Авторизуйтесь
чтобы оставить комментарий.