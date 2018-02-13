Молодые художники и студенты-революционеры в новом (очень красивом!) кампейне Gucci
Кажется, мы нашли самую красивую рекламу сезона — и она снова принадлежит марке Gucci. Дизайнер Алессандро Микеле объединился с арт-директором Кристофером Симмондсом и видео-режиссером Гленом Ланчфордом и реконструировал парижские события 1968 года. В то время произошел крупнейший социальный кризис, который начался с революционных студенческих выступлений и привел к отставке президента Шарля де Голля.
Новое промо показывает студентов французской академии художеств, которые рисуют с натуры, расписывают автомобили, выбрасывают из окна рефераты и устраивают крупные демонстрации. Все это они делают в вещах из pre-fall коллекции Gucci: бомберах с цветочным принтом, куртках с отделкой из овчины, бейсболках с бабочками, тяжелых спортивных ботинках, кружевных кардиганах и платьях как у боттичеллиевской музы.
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