Молодые художники и студенты-революционеры в новом (очень красивом!) кампейне Gucci

Кажется, мы нашли самую красивую рекламу сезона — и она снова принадлежит марке Gucci. Дизайнер Алессандро Микеле объединился с арт-директором Кристофером Симмондсом и видео-режиссером Гленом Ланчфордом и реконструировал парижские события 1968 года. В то время произошел крупнейший социальный кризис, который начался с революционных студенческих выступлений и привел к отставке президента Шарля де Голля.