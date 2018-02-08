В Петербурге открылся новый бутик легендарной марки Salvatore Ferragamo
В историческом шопинг-центре Петербурга, на Невском проспекте, 150, открылся новый бутик марки Salvatore Ferragamo, которая обувала Энди Уорхола, Мэрилин Монро, Грету Гарбо и Одри Хепберн. Сегодня к осовремененным ботинкам, туфлям и сабо из архивов Феррагамо (каждая модель выпущена лимитированной серией и имеет уникальный номер) добавились мужские и женские костюмы, куртки, платья, а также аксессуары из шелка и кожи, парфюмерия и очки. Все коллекции расположились на 170 м2 с просторным залом и удобными примерочными. Мраморные полы, мебель из полированного ореха, детали из стали и латуни, бархатные диваны розового и горчичного цветов — все как в главном флорентийском бутике «звездного» бренда.
Напомним, бренд Salvatore Ferragamo появился в 1927 году и стал производить женскую обувь, будучи первым и едва ли не единственным дизайнером высококачественных моделей. На сегодняшний день марка владеет 687 монобрендовыми магазинами по всему миру, в том числе и в России. Первый бутик Salvatore Ferragamo открылся в Петербурге 10 лет назад в Grand Palace.
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