В Петербурге открылся новый бутик легендарной марки Salvatore Ferragamo

В историческом шопинг-центре Петербурга, на Невском проспекте, 150, открылся новый бутик марки Salvatore Ferragamo, которая обувала Энди Уорхола, Мэрилин Монро, Грету Гарбо и Одри Хепберн. Сегодня к осовремененным ботинкам, туфлям и сабо из архивов Феррагамо (каждая модель выпущена лимитированной серией и имеет уникальный номер) добавились мужские и женские костюмы, куртки, платья, а также аксессуары из шелка и кожи, парфюмерия и очки. Все коллекции расположились на 170 м2 с просторным залом и удобными примерочными. Мраморные полы, мебель из полированного ореха, детали из стали и латуни, бархатные диваны розового и горчичного цветов — все как в главном флорентийском бутике «звездного» бренда.