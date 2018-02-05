Calvin Klein выпустил нижнее белье с работами Энди Уорхола
Кажется, мы нашли лучший подарок ко Дню святого Валентина (и мужчине, и женщине). На сайте бренда Calvin Klein появилась капсульная коллекция нижнего белья — со скриншотами из экспериментального фильма Энди Уорхола «Поцелуй» 1963 года выпуска. Картина длится 55 минут и состоит из непрекращающихся поцелуев — именно они нанесены на новые футболки, кроп-топы, майки и трусы.
Вещи из новой коллекции стоят от 2490 (за топы) до 3999 (за унисекс-футболки) рублей и уже доступны к заказу. Ранее Calvin Klein заключил 12-летний договор с Фондом Энди Уорхола, разрешающий пользоваться любыми произведениями художника и режиссера. В весенне-летней коллекции марки появились отсылки к его работам «Ножи», «Эклектический стул» и «Скорая помощь» — они украшали джинсовые костюмы, платья из пластика и гигантские сумки-шопперы.
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