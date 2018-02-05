Calvin Klein выпустил нижнее белье с работами Энди Уорхола

Вещи из новой коллекции стоят от 2490 (за топы) до 3999 (за унисекс-футболки) рублей и уже доступны к заказу. Ранее Calvin Klein заключил 12-летний договор с Фондом Энди Уорхола, разрешающий пользоваться любыми произведениями художника и режиссера. В весенне-летней коллекции марки появились отсылки к его работам «Ножи», «Эклектический стул» и «Скорая помощь» — они украшали джинсовые костюмы, платья из пластика и гигантские сумки-шопперы.