Шлепанцы из сериала о Versace, пиджак для красной дорожки и еще 13 маст-хэвов февраля
Директор отдела моды Ксения Гощицкая уже присмотрела на весну шелковое пальто, тапки с помпонами и шляпу в жемчугах, потому что девиз «все лучшее сразу» никто не отменял.
Созданный при креативном директоре Киме Джонсе рюкзак из классической канвы со спортивной лентой и молниями как от водолазного костюма скоро станет раритетом: автор громких коллабораций с Supreme и братьями Чепмен, увы, покинул модный дом. (Louis Vuitton)
Новый сезон Versace — это триумфальный оммаж коллекциям самого Джанни, «короля-солнца» нашей с вами современности, который его сестра Донателла посвятила двадцатилетию с момента трагической гибели дизайнера. Почти мидасовское изобилие золота, принтов и каменьев — сияющая Медуза притаилась даже на резиновых шлепанцах — означает официальный камбэк 1990-х, чему мы, подуставшие от худи и оверсайзов, очень рады! (ДЛТ)
Шерстяной блейзер Falconeri с геометричным рисунком прикидывается смокингом своими шелковыми лацканами — а мы только рады такому ремиксу. (Falconeri)
Все, за что берется американский художник Стерлинг Руби, давний друг креативного директора Calvin Klein Рафа Симонса, моментально обретает статус культа. На этот раз он экспрессионистично забрызгал разноцветными пятнами краски модели линии Jeans, превратив их в летний маст-хэв. (ТРЦ «Галерея»)
Отделанная жемчугом по полям и шелковой лентой с золотым логотипом, эта шляпа Gucci опровергает знаменитое философское высказывание Муми-папы, потому что она, как ни крути, очень красит человека. (Concept store nevsky152)
В своей второй линии Muus, что в переводе с якутского означает «лед», петербургский дизайнер Лена Максимова, что твой Жакмю, развлекается с объемами и асимметрией, а худи в ее руках превращаются в элегантные платья. (@lenamaksimova.brand)
Мягкие тапочки Jog Dog с пушистым помпоном — самая остроумная современная вариация розовых домашних туфель для соблазнения у голливудских див из фильмов 1960-х. И ступают неслышно! (jogdog.com)
Вы не поверите, но коллекция концептуальной обуви An Hour And A Shower посвящена фитнесу. Например, сандалии удобно надевать после интенсивного воркаута — и душа, разумеется. (ТЦ «Невский центр»)
Джинсовая куртка Tom Tailor Jeans расшита кактусами и дюнами калифорнийской пустыни, а также тесемками и цветными кисточками. Именно в ней мы собираемся слушать Бейонсе на апрельском фестивале Coachella. (ТРЦ «Галерея»)
Нежно-розовые замшевые лодочки Respect, может, и не ускорят приближение весны, но вполне мартовское ощущение влюбленности гарантируют точно. (ТРЦ «Галерея»)
Ветровка Incity хороша хоть на пробежке, хоть на дискотеке. В первом случае — с трениками и кедами. Постойте, и во втором — тоже! (ТРЦ «Галерея»)
В долгожданной капсульной коллекции Uniqlo U от Кристофа Лемэра очень красивые цвета — кирпичный, пшеничный, изумрудный, персиковый — снова собраны в предельно лаконичные силуэты. (ТРЦ «Галерея»)
Аппетитная сумка-пирожное Pasticcino от Weekend Max Mara украсилась в капсульной коллекции «Эгейское солнце» средиземноморскими коллажами миланской фотохудожницы Миколь Саббадини. Носить — с сандалиями и туниками. (ТРК «Европолис»)
Дизайнеры Incanto не смогли обойти вниманием День святого Валентина и выпустили специальную коллекцию Sexy Valentine. И это тот случай, когда праздника можно не дожидаться. (ТРЦ «Галерея»)
Зефирное шелковое пальто Rochas в россыпях нежных цветов эффектнее всего носить на голое тело. (DayNight)
Текст: Ксения Гощицкая
Фото: архивы пресс-служб
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