Шлепанцы из сериала о Versace, пиджак для красной дорожки и еще 13 маст-хэвов февраля

Новый сезон Versace — это триумфальный оммаж коллекциям самого Джанни, «короля-солнца» нашей с вами современности, который его сестра Донателла посвятила двадцатилетию с момента трагической гибели дизайнера. Почти мидасовское изобилие золота, принтов и каменьев — сияющая Медуза притаилась даже на резиновых шлепанцах — означает официальный камбэк 1990-х, чему мы, подуставшие от худи и оверсайзов, очень рады! (ДЛТ)