35 самых практичных пар зимней обуви для гололеда и слякоти

Обувь, которая прослужит весь февраль и начало марта, — лучшая инвестиция не только в стиль, но и в свое здоровье. Переохлаждение ног — основная причина многих заболеваний, поэтому в сезонных кашле и насморке можно «винить» предательски протекшую подошву. Замша, нубук и любые искусственные материалы, хоть и демократичны, но не приспособлены к резкой смене погоды: мы советуем покупать только многофункциональные (проверенные!) варианты.