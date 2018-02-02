35 самых практичных пар зимней обуви для гололеда и слякоти
Классические зимние сапоги (из замши и с меховой подкладкой) нашей зимой совершенно бесполезны: температура воздуха не превышает 15 градусов, а гололед резко сменяется снегогрязью. Для климатических катаклизм в гардеробе должны быть практичные «вездеходы» — с «цепкой» рифленой подошвой и гладкой фактурой. Мы нашли в магазинах города три десятка отличных пар — и многие из них можно купить со скидкой.
Обувь, которая прослужит весь февраль и начало марта, — лучшая инвестиция не только в стиль, но и в свое здоровье. Переохлаждение ног — основная причина многих заболеваний, поэтому в сезонных кашле и насморке можно «винить» предательски протекшую подошву. Замша, нубук и любые искусственные материалы, хоть и демократичны, но не приспособлены к резкой смене погоды: мы советуем покупать только многофункциональные (проверенные!) варианты.
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Женские ботинки Katy Perry, 9290 рублей (Rendez-Vous)
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Женские ботинки Gucci, 69 000 рублей (ДЛТ)
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Мужские ботинки Dr. Martens, 11 966 рублей (Farfetch)
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Мужские ботинки Dsquared2, 32 970 рублей (Babochka)
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Женские ботинки Each X Other, 16 880 рублей (Au Pont Rouge)
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Мужские ботинки Off-White, 37 520 рублей (Babochka)
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Мужские ботинки Moncler, 35 450 рублей (ДЛТ)
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Мужские ботинки Afour, 13 800 рублей (Afour)
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Женские сапоги Marni, 41 640 рублей (Au Pont Rouge)
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Мужские ботинки Rossignol, 29 831 рубль (Farfetch)
Они могут не быть тенденциозными, но точно прослужат пару-тройку лет — как отороченные мехом Bottega Veneta, кожаные Gucci или «тракторные» Pollini. Первые можно носить с джинсами или цветочным платьем, вторые подойдут под куртку или дубленку с овечьим мехом, а третьи, мужские, сочетаются даже с офисным костюмом в клетку (и придают луку «расслабленности» Джастина Тимберлейка).
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Женские полусапожки Sergio Rossi, 61 040 рублей (Babochka)
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Женские ботфорты Valentino, 52 350 рублей (Valentino)
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Мужские ботинки Olang, 7200 рублей (Rendez-Vous)
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Женские ботинки Dr. Martens, 11 672 рубля (Farfetch)
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Женские ботфорты Massimo Santini, 4360 рублей (Rendez-Vous)
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Мужские ботинки Dsquared2, 47 050 рублей (Farfetch)
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Мужские ботинки Pollini, 12 800 рублей (Au Pont Rouge)
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Женские ботинки Nando Muzi, 15 170 рублей (Rendez-Vous)
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Женские полусапожки Valentino, 39 650 рублей (Valentino)
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Мужские кроссовки Saint Laurent, 45 317 рублей (Farfetch)
Ботильоны или ботфорты на каблуках безопасны только при их прорезиненной подошве. Иначе рискуем попасть в больницу с переломами ног или потратить на такси больше, чем на новую обувь. Лучшие в этом сезоне у Sergio Rossi, Valentino и марки Alaia — такие же выбирает Наоми Кэмпбелл как трибьют ушедшему дизайнеру Аззедину Алайе и самую надежную модную «опору».
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Женские ботинки Fausto Puglisi, 58 683 рубля (Farfetch)
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Ботильоны Alaia, 78 250 рублей (ДЛТ)
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Мужские ботинки Briono, 74 900 рублей (Babochka)
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Женские ботинки Sergio Rossi, 41 950 рублей (ДЛТ)
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Женские ботинки Giorgio Armani, 48 020 рублей (Babochka)
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Affex, цена по запросу (Affex)
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Женские ботинки Kiss Moon, 7790 рублей (Rendez-Vous)
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Женские ботинки Afour, 12 800 рублей (Afour)
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Мужские ботинки Rendez-Vous by Massimo Santini, 7490 рублей (Rendez-Vous)
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Женские ботинки Gucci, 69 000 рублей (ДЛТ)
Альтернативу тяжелому люксу можно найти у марок из Петербурга. Например, Affex — один из 10 русских брендов на международной выставке моды Pitti Uomo — делает классические и недорогие ботинки из кожи, Afour предлагает добавить к любой понравившейся модели подкладку-утеплитель, а Nevalenki (известные брогами с пирсингом и лоферами «Иду к мечте») украшают обувь нашивками, напоминая, что весна близко.
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