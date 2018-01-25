Британское лето и 1950-е во второй коллекции UNIQLO X JW Anderson

В весенне-летнюю коллекцию вошли три десятка мужских, женских и унисекс вещей. Все они соответствуют главной концепции UNIQLO – создание простой, качественной, стильной и долговечной одежды для жизни. Старт онлайн-продаж коллаборации намечен на 19 апреля, в оффлайн-магазины (в том числе и в Петербурге) она приедет днем позже.