Британское лето и 1950-е во второй коллекции UNIQLO X JW Anderson
Бренд UNIQLO и ирландский дизайнер Джонатан Андерсон показали результаты второй коллаборации. В ней — джинсовые панамы, бланковые сорочки с рюшами, контрастные трехцветные олимпийки, пляжные сумки с чайками и полосатые футболки с логотипом марки JW Anderson — якорем. «Я хотел передать атмосферу британского лета, — рассказывает дизайнер. — Поэтому одежда получилась очень легкой, воздушной, с использованием льна и хлопка, как в "субкультурном" дизайне 1950-х годов».
В весенне-летнюю коллекцию вошли три десятка мужских, женских и унисекс вещей. Все они соответствуют главной концепции UNIQLO – создание простой, качественной, стильной и долговечной одежды для жизни. Старт онлайн-продаж коллаборации намечен на 19 апреля, в оффлайн-магазины (в том числе и в Петербурге) она приедет днем позже.
Фото: vogue.com
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