Новое имя в дизайне: бренд «Не сегодня» с коллекцией в поддержку Кирилла Серебренникова

дизайнер бренда «Не сегодня»

«Челлендж нашей отважной летней экспедиции в славный (нет) город Выборг заключался в том, чтобы создать серию принтов, вдохновившись сим надпитерским оазисом. По стандартам провинции, в нашем распоряжении для инспираций оказались природа, архитектура, пост военная атмосфера хаоса, алкомаркет "Анжелика", убитый "Килфиш" и ещё парочка достопримечательных прелестей. Но ни цветы, ни кораблики, ни Эрмитаж не ударили мне по голове рвением к работе. А между тем, счастливые деньки безоблачного выборгского веселья близились к концу. И тут, о чудо! Удар по голове произошёл (ментальный). Поскольку я обычно смотрю поперек и не туда, кое-что произвело на меня неизгладимое впечатление. Люди! В ходе нашей экспедиции было выявлено, что Выборг максимально не гостеприимный город для туристов, особенно для москвичей, особенно для дизайнеров-москвичей. Так родилась серия принтов #злыелюди Выборга, плавно перетекшая в мой проект».