Новое имя в дизайне: бренд «Не сегодня» с коллекцией в поддержку Кирилла Серебренникова
Московский дизайнер Елизавета Самсонова выпустила коллекцию «Честный человек» с референсами к «Гоголь-центру» и заключению Кирилла Серебренникова. В ней — брюки с логотипами театра, «оправдательные» футболки, двустороннее пальто с надписью «Кулаком правду не убьешь» и костюмы с сюрреалистичными портретами. Их девушка придумала после путешествия в Петербург и Выборг, заявив, что «злые люди» встречаются не только в Москве.
Елизавета Самсонова
дизайнер бренда «Не сегодня»
«Челлендж нашей отважной летней экспедиции в славный (нет) город Выборг заключался в том, чтобы создать серию принтов, вдохновившись сим надпитерским оазисом. По стандартам провинции, в нашем распоряжении для инспираций оказались природа, архитектура, пост военная атмосфера хаоса, алкомаркет "Анжелика", убитый "Килфиш" и ещё парочка достопримечательных прелестей. Но ни цветы, ни кораблики, ни Эрмитаж не ударили мне по голове рвением к работе. А между тем, счастливые деньки безоблачного выборгского веселья близились к концу. И тут, о чудо! Удар по голове произошёл (ментальный). Поскольку я обычно смотрю поперек и не туда, кое-что произвело на меня неизгладимое впечатление. Люди! В ходе нашей экспедиции было выявлено, что Выборг максимально не гостеприимный город для туристов, особенно для москвичей, особенно для дизайнеров-москвичей. Так родилась серия принтов #злыелюди Выборга, плавно перетекшая в мой проект».
Сама коллекция в честь Серебренникова появилась благодаря заданию НИУ ВШЭ, где учится Елизавета, — сделать одежду на основе информационного повода. На месте выбранных логотипов, надписей и даже «злых людей» Выборга может появиться почти любой другой принт — в зависимости от желания заказчика. Все вещи можно купить через группу дизайнера «Autontimorumenos» по ценам от 5 до 12 тысяч рублей.
Комментарии (0)
Авторизуйтесь
чтобы оставить комментарий.