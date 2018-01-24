Фэшн-гид: где купить вещи из культового (первого!) кампейна Кейт Мосс для Saint Laurent?

В конце прошлого года Кейт Мосс подписала контракт с Saint Laurent. Она стала лицом французского бренда впервые за 30-летнюю карьеру, снявшись в вещах из новой весенне-летней коллекции — белой «страусиной» шубе, пиджаке в пайетках, черной рубашке на голое тело и «полицейской» лакированной фуражке. Все они соответствуют главной теме показа — «праздник жизни»: по словам дизайнера Энтони Ваккарелло, муза Ива Сен-Лорана не грустит, не пребывает в депрессии, даже несмотря на трагические события в мире и, в частности, Франции.