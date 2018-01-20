«Индустриальные цыгане»: накладные челки, Мэрилин Мэнсон и блошиный рынок на показе Vetements
Самый продаваемый бренд в мире (конкуренцию составляют только Gucci, Nike и Zara) собрал гостей на блошином рынке — показ новой коллекции Vetements проходил среди закрытых павильонов и витрин. В качестве анонсирующего видео — пьющие молоко козлята, в роли пригласительных — простые товарные чеки. Редакторы, фэшн-критики и эксперты были в замешательстве не меньше, чем когда Гоша Рубчинский позвал их на Урал.
На объединенном (мужском и женском) шоу Vetements по традиции воспевали гопкор, нормкор и секонд-хенд стилистику. Только теперь — в еще более гиперболизированных формах: одна олдскульная вещь накладывалась на другую и дополнялась бабушкиной косынкой, мафиози-очками и арафаткой (мы уже и забыли это модное слово!). Лотта Волкова и Демна Гвасалия сделали стильными все грубейшие фэшн-ошибки: заправлять рубашку в штаны, носить юбку на брюки и приклеивать челку на лысину. Даже армейские шаровары (такие уже есть у Ким Кардашьян, Беллы Хадид и Елены Перминовой) — с нового сезона станут настоящим хитом, который можно натягивать до пупа и миксовать с рубашкой кислотного цвета (например, с лицом Мэрилина Мэнсона или флагом России).
Из вещей, обреченных на солд-аут, — сапоги в виде российского паспорта, футболка со слоником, свитшот «Привет, мне плевать, спасибо» и «бабушкин» ридикюль на цепочке. Но главное — научиться носить их так же искусно, как на показе — чтобы прохожие оборачивались с непониманием, шоком и возгласом «как цыганка!» (цитата редактора моды Dapper Dan Magaine Елены Псалти).
Фото: vogue.com
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