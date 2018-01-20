«Индустриальные цыгане»: накладные челки, Мэрилин Мэнсон и блошиный рынок на показе Vetements

На объединенном (мужском и женском) шоу Vetements по традиции воспевали гопкор, нормкор и секонд-хенд стилистику. Только теперь — в еще более гиперболизированных формах: одна олдскульная вещь накладывалась на другую и дополнялась бабушкиной косынкой, мафиози-очками и арафаткой (мы уже и забыли это модное слово!). Лотта Волкова и Демна Гвасалия сделали стильными все грубейшие фэшн-ошибки: заправлять рубашку в штаны, носить юбку на брюки и приклеивать челку на лысину. Даже армейские шаровары (такие уже есть у Ким Кардашьян, Беллы Хадид и Елены Перминовой) — с нового сезона станут настоящим хитом, который можно натягивать до пупа и миксовать с рубашкой кислотного цвета (например, с лицом Мэрилина Мэнсона или флагом России).