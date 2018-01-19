Самые красивые балерины России снялись в лукбуке нового бренда Blueberry Nights

Несмотря на то, что у марки только случилась премьера, ее уже рекламируют настоящие примы. В лукбуке, который вылился в полноценный фотопроект Silk Dance, снялись балерины Мариинского, Большого и Михайловского театров — Кристина Шапран, Анастасия Меськова, Анна Тихомирова и Елена Трушина. Белье как у самых эффектных танцовщиц Петербурга можно купить через инстаграм Blueberry Nights — в нем обещают бесплатную доставку по всей России.