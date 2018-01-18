В сети появились первые эскизы формы «нейтральных» спортсменов — от МОК и бренда Zasport

В инстаграме бренда Zasport, отвечающего за форму русских спортсменов на олимпиаде в Пхёнчхане, появились эскизы «нейтральной» экипировки. По требованию МОК с первоначальной коллекции пришлось убрать триколор, герб и логотип Олимпийского комитета России. Вместо них на куртки, брюки и шары нанесена эмблема OAR — Olympic Athlete from Russia («Олимпийский атлет из России»).