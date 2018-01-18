В сети появились первые эскизы формы «нейтральных» спортсменов — от МОК и бренда Zasport
В инстаграме бренда Zasport, отвечающего за форму русских спортсменов на олимпиаде в Пхёнчхане, появились эскизы «нейтральной» экипировки. По требованию МОК с первоначальной коллекции пришлось убрать триколор, герб и логотип Олимпийского комитета России. Вместо них на куртки, брюки и шары нанесена эмблема OAR — Olympic Athlete from Russia («Олимпийский атлет из России»).
Напомним, сборную России отстранили от участия в Олимпиаде-2018 из-за допингового скандала. Спортсменам разрешили участвовать под нейтральным флагом, отказавшись от патриотичной экипировки Zasport.
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