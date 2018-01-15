Что покупать в коллекции UNIQLO X Marimekko?

Во всем мире коллаборация начнет продаваться 29 марта, но к нам она приедет немного позже — в апреле. В Москве вещи UNIQLO X Marimekko можно будет купить в торговых центрах «Атриум», «Европейский», «Охотный Ряд», «Метрополис», а в Петербурге — в недавно открывшемся UNQLO в ТРЦ «Галерея». Стоимость футболок с рисунками от иллюстратора Майи Луекари — 999 рублей, платьев — от 1499 до 2999 рублей, блуз и брюк — 2999 рублей, рюкзаков, сумок и обуви — 1999 рублей.