Как прошел показ Гоши Рубчинского в Екатеринбурге?
Новой столицей русской моды объявлен Екатеринбург — именно туда съехались редакторы западных изданий, байеры крупных концепт-сторов и московские хайпбисты. «Гоша Рубчинский — единственный мужчина, ради которого я готова вытерпеть такую температуру», — написала о 17-градусном морозе автор Dazed Эмма Хоуп Олвуд. Ей и еще пяти десяткам человек выпала возможность увидеть показ Gosha Rubchinskiy лично, остальные фанаты марки следили за трансляцией снаружи «Ельцин Центра».
Показ осенне-зимней коллекции Рубчинского был сделан в формате иммерсивного шоу: гости могли свободно перемещаться по пространству и даже преследовать дефилирующих моделей. Среди них была только одна девочка — в бланковой рубашке и интеллигентном джемпере с буквами «Г.Р.» — логомания никак не выйдет за пределы бренда. На этот раз организаторы даже набили лого Adidas на голове одного из манекенщиков — так Gosha Rubchinskiy подчеркнул свое продолжительное сотрудничество со спортивной маркой. Вторым партнером по коллаборации стал Burberry, дебютную коллекцию с которым дизайнер представил летом в Петербурге. А двумя совершенно новыми именами в контексте бренда стали Levi's и Dr. Martins, которые выпустили с Гошей джинсовки, брюки в стиле пэчворк и лакированные ботинки.
Из других нововведений — полицейская форма, красные лоферы, треники изумрудного цвета, куртки для уральских холодов, свитер с надписью «Враг» (вангуем — главная вещь следующего сезона) и шарф с американским флагом. Он увенчал непростые русско-американские отношения так же, как и песня Nautilus Pompilius «Гудбай, Америка» — ее модели спели под конец показа. Редакторам Dazed и ассистентам Comme des Garcons явно будет, что рассказать на Родине.
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