Как прошел показ Гоши Рубчинского в Екатеринбурге?

Показ осенне-зимней коллекции Рубчинского был сделан в формате иммерсивного шоу: гости могли свободно перемещаться по пространству и даже преследовать дефилирующих моделей. Среди них была только одна девочка — в бланковой рубашке и интеллигентном джемпере с буквами «Г.Р.» — логомания никак не выйдет за пределы бренда. На этот раз организаторы даже набили лого Adidas на голове одного из манекенщиков — так Gosha Rubchinskiy подчеркнул свое продолжительное сотрудничество со спортивной маркой. Вторым партнером по коллаборации стал Burberry, дебютную коллекцию с которым дизайнер представил летом в Петербурге. А двумя совершенно новыми именами в контексте бренда стали Levi's и Dr. Martins, которые выпустили с Гошей джинсовки, брюки в стиле пэчворк и лакированные ботинки.