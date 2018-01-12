Костюмы из металла и идеальные платья к «Оскару» в новой pre-fall коллекции Dior
Мария Грация Кьюри следит за настроением миллениалов через свою 20-летнюю дочь Рэйчел Регини, продолжая вплетать его в наследие Диора. На этот раз дизайнер смешала тенденциозные сумки-шопперы, футуристичные очки и яркие школьные платья со сложными архитектурными формами и ключевыми для бренда силуэтами — кейпами, кюлотами, строгими костюмами и барными жакетами.
В мудборд pre-fall коллекции снова легли полотна художников: если весенне-летняя коллекция апеллировала к творчеству Вики Нобл, а осенне-зимняя обращалась к сюрреализму Ники де Сен-Фаль, то в этот раз Кьюри перелистывала архивы фотохудожницы Клод Каон. Ее автопортреты, в которых она представала в разных маскулинных луках, отразились на четких линиях и мужском покрое вещей. «Во времена Каон родился образ современной парижанки, — объясняет дизайнер. — Он очень близок к идее использования моды и платья как представления себя окружающему миру».
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