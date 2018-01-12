Костюмы из металла и идеальные платья к «Оскару» в новой pre-fall коллекции Dior

В мудборд pre-fall коллекции снова легли полотна художников: если весенне-летняя коллекция апеллировала к творчеству Вики Нобл, а осенне-зимняя обращалась к сюрреализму Ники де Сен-Фаль, то в этот раз Кьюри перелистывала архивы фотохудожницы Клод Каон. Ее автопортреты, в которых она представала в разных маскулинных луках, отразились на четких линиях и мужском покрое вещей. «Во времена Каон родился образ современной парижанки, — объясняет дизайнер. — Он очень близок к идее использования моды и платья как представления себя окружающему миру».