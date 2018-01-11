Новый весенний сезон Пол Смит сочинил, отправившись в виртуальное путешествие на Гавайи. Лейтмотивом коллекции стала рубашка с дико оптимистичным тропическим принтом, а стилевым приемом — наш любимый принцип капусты: чем больше слоев, тем лучше. Главное — придать образу максимальную небрежность, как будто вы идете с пляжа на препатийный коктейль. Носить — хоть на деловые встречи, хоть на вечеринки: в очередной раз в Paul Smith показывают мужчинам, как именно нужно сочетать цвет. Учитесь! (Paul Smith)