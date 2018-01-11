20 вещей, которые скрасят январскую непогоду
Директор отдела моды Ксения Гощицкая собирается составить конкуренцию праздничной елочке: увешивается браслетами и медальонами и миксует пижамы с кружевным бельем.
Ироничный шелковый шарф из коллаборации с испанской художницей Coco Capitan — выбор нью-футуриста: мечтайте о грядущем, повязав себя бантом, как Маяковский. (ДЛТ)
В новой коллекции Bondarev под магическим числом «7» художник Сергей Бондарев устроил полный арт плюс фэшн. Он отсканировал не только собственные картины и коллажи, но и карикатуры из английских книг XVIII–XIX веков, в точности сохранив цветопередачу живописных оригиналов. Все — строго лимитировано! Срочно берем бескомпромиссные алые платья с открытой спиной, и скромные футляры из черного или пудрового шелка. («Мармеладова»)
Браслет на предплечье, подсмотренный Карлом Лагерфельдом у древнегреческих статуй, приобрел имитацию фирменной стежки Chanel и логотип дома, разумеется. (Chanel)
Оверсайзовые тренчи, кожаные куртки и спортивные костюмы мужской (!) линии Alexander Terekhov списаны с героев конца 1980-х в целом и Виктора Цоя в частности. (ДЛТ)
И без того культовые модели сумки Lady Dior превратились в прямом смысле в произведения искусства — на них нанесены рисунки феминистических карт Таро художницы и предсказательницы Вики Нобл. В коллекцию! (Dior)
Графичные принты, вкрапления цвета — горчичного, желтого и винного, плюс игра с объемами — вещи итальянского бренда Sara Roka можно стилизовать под вечерний выход, а можно — под кэжуальный. (Very Concept Store)
Драматичное сочетание прямо по Стендалю в кружеве и ретросилуэте — рождественский подарок от дизайнеров Intimissimi. (ТРЦ «Галерея»)
Итальянцы из Stefanel выбрали лицом своей зимней коллекции телеведущую Елену Летучую. И правда, пастельные кардиганы из беби-альпака, белоснежные шелковые брюки и жемчужные кейпы очень к лицу нордической блондинке. (ТРЦ «Галерея»)
Из названия Navigare следует, что любителям выйти под парусом, что твой Одиссей, есть что выбрать в спортивной линии марки. Наш выбор — непродуваемый и непромокаемый бомбер ослепительного желтого цвета. (navigare-russia.ru)
В линии Red Fleece дизайнеры Brooks Brothers косплеят стиль университетских отличников. Новый сезон — это джемперы с v-образным вырезом, приталенные костюмы, профессорские плащи в смелой палитре — от пыльно-розового до синего и оливкового. (Brooks Brothers)
Чокер Louis Vuitton с выгравированным на подвеске-медальоне самураем будем носить как синтоистский оберег. (Louis Vuitton)
Название неаполитанской марки Kiton — производное от слова «хитон», церемониальной одежды, которую носили древнегреческие аристократы. Свое название бренд оправдывает сполна, ставя во главу угла благородство ткани: шелк, шерсть, пряжу викуньи и мягчайшую кожу. В женской линии соблюдены все до одного секреты ручного портновского ремесла юга Италии. Классическим костюмам, пальто с роскошными меховыми воротниками и даже пижамам на выход позавидовал бы сам дон Корлеоне, известный ценитель кутюра по-итальянски. А повезло нам! (Kiton)
Миучча Прада обратилась к иллюстратору Джеймсу Джину, который несколько лет назад расписал бодлеровскими цветами один из сезонов Prada. На этот раз у него получились изломанные лилии и симпатичные кролики — вариации на тему английского принта либерти. (Prada)
Новый весенний сезон Пол Смит сочинил, отправившись в виртуальное путешествие на Гавайи. Лейтмотивом коллекции стала рубашка с дико оптимистичным тропическим принтом, а стилевым приемом — наш любимый принцип капусты: чем больше слоев, тем лучше. Главное — придать образу максимальную небрежность, как будто вы идете с пляжа на препатийный коктейль. Носить — хоть на деловые встречи, хоть на вечеринки: в очередной раз в Paul Smith показывают мужчинам, как именно нужно сочетать цвет. Учитесь! (Paul Smith)
В лимитированной коллекции Christmas Dreams от Incanto мы выбрали кружевной балконет, украшенный съемными бретелями в россыпи стразов, — совсем как Млечный Путь. (ТРЦ «Галерея»)
Небольшая семейная мануфактура Paolo Casalini из Болоньи уже тридцать лет конструирует предельно элегантные вещи вне диких трендов, но всегда в контексте самых интересных тенденций. Монобренд марки теперь и в Петербурге! (Paolo Casalini)
Дизайнер Франко Дзанеллато придумал концепт Duo: не сумку, а целый Zanellato-комплекс, который состоит из шопера нежной телячьей кожи, куда помещается модель cross-body на широком ремне, два клатча и мешок-пыльник для хранения такого богатства. Кстати, эта сборная настолько лаконична, что вполне впишется и в мужской гардероб. («Кашемир и Шелк»)
Под номером 41 Лилия Киселенко показала следующую зиму — примериваться к оверсайзовым пальто, как из фильмов Балабанова, полосатым гарсонистым костюмам и широким черным туникам начинаем прямо сейчас. (Модный дом Лилии Киселенко)
Она существует! Универсальная зимняя обувь — это пропитанная специальным составом кожа, которая быстро высыхает и не трескается, а также устойчивая и легкая подошва — все по авторским технологиям Ecco. В таких — хоть в чертоги к Снежной королеве: когда ноги в тепле, глядишь, и сердце оттает. (ТРЦ «Галерея»)
Текст: Ксения Гощицкая.
Фото: архивы пресс-служб
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