«Целуй» и «Мальчики врут»: фэшн-блогер Таша Алакоз выпустила коллекцию свитшотов
Блогер, режиссер, клипмейкер и мастодонт стейтмент-луков Таша Алакоз выпустила серию свитшотов. Модели с разрезами на рукавах и надписями «Целуй», «Будь со мной нежным», «Хрупкая» и «Мальчики врут» уже продаются в инстаграме @ohmytashalakoz в ограниченном количестве.
Таша Алакоз
фэшн-блогер
«Идея создания «Oh my Tash» возникла совершенно спонтанно, после очередной "сториз" в футболке, надпись на которой я напечатала сама, — решила, что другим такая одежда тоже понравится. Все три из представленных свишотов имеют отсылки к моим фотографиям в инстаграме. Например, принт "целуй" вдохновлен моей татуировкой — захотелось, чтобы надпись была не только на теле, но и на одежде. Когда я выбирала размер букв для принта, приклеила их скотчем к черной футболке и ходила так по торговому центру. Обнаружила, что ее хорошо видно, когда люди подходили и спрашивали "а можно?".
Свитшот "Be gentle with me" объясняет, что девушки очень хрупкие — к ним нельзя применять грубую силу (я с этим неоднократно сталкивалась и решила сделать на одежде "инструкцию по обращению"). То же самое с надписью «Boys Lie” — от разбитого сердца в моей жизни появляются не только стихи».
В дальнейшем Таша планирует делать свитшоты в других цветах и дизайне, но черный, несмотря на яркую стилистику инстаграма, самый выбираемый ею цвет в повседневной жизни. Каждый заказ будет приходить к покупателю в красных рюкзаках с фирменным логотипом и стикерами, которые Алакоз так же сделала для «Oh my Tash».
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