«Целуй» и «Мальчики врут»: фэшн-блогер Таша Алакоз выпустила коллекцию свитшотов

фэшн-блогер

«Идея создания «Oh my Tash» возникла совершенно спонтанно, после очередной "сториз" в футболке, надпись на которой я напечатала сама, — решила, что другим такая одежда тоже понравится. Все три из представленных свишотов имеют отсылки к моим фотографиям в инстаграме. Например, принт "целуй" вдохновлен моей татуировкой — захотелось, чтобы надпись была не только на теле, но и на одежде. Когда я выбирала размер букв для принта, приклеила их скотчем к черной футболке и ходила так по торговому центру. Обнаружила, что ее хорошо видно, когда люди подходили и спрашивали "а можно?".

Свитшот "Be gentle with me" объясняет, что девушки очень хрупкие — к ним нельзя применять грубую силу (я с этим неоднократно сталкивалась и решила сделать на одежде "инструкцию по обращению"). То же самое с надписью «Boys Lie” — от разбитого сердца в моей жизни появляются не только стихи».