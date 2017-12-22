Как Victoria’s Secret стал брендом с самым сексуальным бельем в мире?
В Петербурге открывается магазин Victoria’s Secret с бельем как у Ирины Шейк, Беллы Хадид и Наоми Кэмпбелл. Мы собрали главные факты о 40-летнем бренде и рассказываем, для кого его основали на самом деле, о какой Виктории идет речь, и почему моделей шоу называют «ангелами».
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Модели Victoria's Secret на показе в 2016 году
Легенда
Магазин кружевного нижнего белья был создан, в первую очередь, для мужчин, а не женщин. В поисках комплекта в подарок девушке выпускник Стэнфорда Рой Реймонд столкнулся с жесточайшим стрессом — горами прозрачных бюстгальтеров и вопросов консультантов «у нее такие же как у меня?». Решив, что парни не должны испытывать неловкость при шоппинге, он основал в 1977 году настоящую мекку эротики и моды, где гостей встречали с шампанским, сажали на розовые пуфики и предлагали все актуальные underwear-модели. Victoria’s Secret научила мужчин идти после работы не в бар, а за красивым бельем супруге, во многом способствуя демографическому росту — сначала в Калифорнии, а к 1982 году — и в других городах Америки и Европы.
Кто такая Виктория?
Нет, жену Реймонда зовут по-другому. Название бренда «Секреты Виктории», по слухам, апеллирует к имени английской королевы и фантазирует на тему того, что скрывалось под ее пышными юбками. Отсюда и оформление бутиков — будуарные стенды, украшенные вензелями полки, приглушенный свет и царственная мебель. Виктории бы понравилось!
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Каролина Куркова, Тайра Бэнкс, Хайди Клум, Жизель Бундхен и Адриана Лима на шоу Victoria's Secret
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Тайра Бэнкс в 1998 году
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Адриана Лима в 2000 году
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Ева Герцигова в 1999 году
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Жизель Бундхен в 2000 году
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Алессандра Амбросио в 2005 году
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Ракель Циммерман и Джастин Тимберлейк на шоу Victoria's Secret в 2006 году
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Роузи Хантингтон-Уайтли в 2006 году
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Миранда Керр на шоу в 2008 году
«Ангелы» Victoria’s Secret
В эру супермоделей, с 1995 года, Victoria’s Secret стал приглашать к участию в кампейнах и фэшн-показах девушек-знаменитостей. Помимо белья, на них были надеты крылья бабочек, птиц и фей, поэтому совсем скоро к амбассадорам бренда прикрепился титул «ангелов». Среди первых носительниц гордого звания — Ребекка Ромейн (позже сыгравшая Мистик в «Людях Икс»), Ясмин Гаури (канадская копия Моники Беллуччи), Хелена Кристенсен (любимая кавер-герл Elle), а также Стефани Сеймур, Карен Мюлдер и Тайра Бэнкс.
Victoria’s Secret эпохи Наоми Кэмпбелл
В 1996 году подиум с Тайрой, своей давней соперницей, разделила Наоми Кэмпбелл. Именно она начала создавать вокруг бренда аншлаг: в павильон с розовыми буквами VS ломились толпы поклонников супермодели. Ее откровенное, почти незаметное белье вкупе с «кошачьей походкой» сделали шоу марки самым ожидаемым фэшн-событием года, а после него заставляли людей сметать с полок показанные Наоми комплекты.
Для Victoria’s Secret Кэмпбелл осталась «приглашенной звездой» — крылья «ангела» девушке так и не дали. «У них не хватило денег на мои услуги», — писала она в автобиографии, поясняя, что отказалась ставить свою подпись в контракте. Вместо нее это сделали Летиция Каста (в 1998-м), Адриана Лима (в 1999-м), Хайди Клум (в 1999-м) и Жизель Бундхен (в 2000-м), вскоре ставшие самыми высокооплачиваемыми моделями в индустрии.
Fantasy Bra
Ежегодно бренд презентует бюстгальтер из драгоценных камней Fantasy Bra, который является самым дорогим бельем в мире. Его делают из бриллиантов, изумрудов, рубинов и сапфиров, каждый из которых увеличивает стоимость вещи на несколько тысяч долларов. Самый первый — Million Dollar Miracle Bra — «выгуливала» на подиуме Клаудиа Шиффер, после нее честь носить ювелирные изделия (каждый раз разные) выпадала Тайре Бэнкс, Хайди Клум, Жизель Бундхен, Каролине Курковой, Миранде Керр, Алессандре Амбросио и Адриане Лиме, которая носила бра вместе с кутюрной юбкой. Несмотря на отличную рекламу и прилагающиеся бонусы (в виде встречи с лицом Fantasy Bra), белье за 15 миллионов долларов еще не раскупили.
Линейка Pink
Кроме претенциозных эротичных комплектов, Victoria’s Secret выпускает вещи для спорта и юных девушек: однотонные underwear-боди, консервативные купальники, удобные легинсы и мешковатые худи. Все это — в рамках линейки Pink, которую на подиуме представляют кумиры миллениалов: Кара Делевинь, Кендалл Дженнер, Джиджи и Белла Хадид. Модели показов Chanel, Fendi, Givenchy, Alexander Wang и Dior проходят отбор на общих основаниях: худеют до нужных размеров, мучаются в спортзалах, а после выходят на «ковер» к менеджерам компании и главному человеку в Victoria’s Secret — продюсеру Эду Разеку.
Российские модели
До 2015 года на шоу Victoria’s Secret не было русских девушек: первопроходцем стала участница конкурса «Мисс Россия» и телепроекта «Топ-модель по-русски» Катя Григорьева. После ее дебюта бренд вышел на Валерию Кауфман, Ирину Шарипову, Виту Сидоркину и Ирину Шейк, для которой показ стал возможностью рассказать о своей беременности.
В этом году россиянки на перфоманс не попали: СМИ называли причиной отказу в визе, но судя по инстаграму ньюкамера Юлии Беляковой (она выкладывала фото из Шанхая в день проходящего там шоу) проблема заключалась в чем-то другом. Единственным «нашим» человеком (и инсайдером) на шоу Victoria’s Secret был солист Михайловского театра Джулиан Маккей — на бэкстейдже с презентацией книги фотографа Рассела Джеймса он исполнил номер под песню «Я шагаю по Москве».
Фото: Shutterstock, Pinterest
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