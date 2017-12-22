Как Victoria’s Secret стал брендом с самым сексуальным бельем в мире?

Victoria’s Secret эпохи Наоми Кэмпбелл

В 1996 году подиум с Тайрой, своей давней соперницей, разделила Наоми Кэмпбелл. Именно она начала создавать вокруг бренда аншлаг: в павильон с розовыми буквами VS ломились толпы поклонников супермодели. Ее откровенное, почти незаметное белье вкупе с «кошачьей походкой» сделали шоу марки самым ожидаемым фэшн-событием года, а после него заставляли людей сметать с полок показанные Наоми комплекты.

Для Victoria’s Secret Кэмпбелл осталась «приглашенной звездой» — крылья «ангела» девушке так и не дали. «У них не хватило денег на мои услуги», — писала она в автобиографии, поясняя, что отказалась ставить свою подпись в контракте. Вместо нее это сделали Летиция Каста (в 1998-м), Адриана Лима (в 1999-м), Хайди Клум (в 1999-м) и Жизель Бундхен (в 2000-м), вскоре ставшие самыми высокооплачиваемыми моделями в индустрии.